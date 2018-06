VfB Stuttgart – Hertha BSC 1:0 (0:0)



Der VfB Stuttgart hat der Berliner Hertha die erste Heimniederlage seit 491 Tagen zugefügt. Torwart Sven Ulreich sicherte im Freitagsspiel des fünften Spieltages der Fußball-Bundesliga mit starken Paraden den 1:0-Sieg (0:0) der Schwaben in der Hauptstadt. Den entscheidenden Treffer erzielte VfB-Kapitän Christian Gentner per Kopfball in der 49. Minute.

Aufsteiger Hertha war über weite Strecken das dominierende Team, konnte gegen die Stuttgarter Defensive aber keine der zahlreichen Chancen nutzen. Für die Berliner ist es die erste Heimniederlage unter Trainer Jos Luhukay . Zuletzt hatte Hertha im Berliner Olympiastadion am 10. Mai 2012 in der Bundesliga-Relegation gegen Fortuna Düsseldorf verloren (1:2).

Für den VfB war es im zweiten Spiel unter dem neuen Chefcoach Thomas Schneider der zweite Ligasieg und der zweite Sieg in Berlin in den vergangenen 22 Jahren. Die Berliner (7 Punkte) verpassten den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Stuttgart kletterte mit nun sechs Punkten hinter Hertha auf Platz sieben.

Thomas Schneider setzte in seinem ersten Auswärtsspiel als VfB-Coach auf die Startelf, der gegen Hoffenheim beim 6:2 der Befreiungsschlag geglückt war. Neuzugang Karim Haggui saß nur auf der Bank. Schneiders Berliner Kollege Luhukay setzte dagegen auf Risiko. Die neuen Leihspieler, der 21-jährige Tolga Cigerci und Per Skjelbred, standen gleich in der Anfangsformation. Defensiv-Routiniers wie Peer Kluge und Maik Franz waren gar nicht erst im Kader, trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Sebastian Langkamp und Alexander Baumjohann. Ronny war dafür nach dem Bundesliga-Aufstieg erstmals von Beginn an dabei: Offensiv sollte es also bei den Berlinern vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw zugehen. Und die Hertha legte entsprechend los.

Besonders über Änis Ben-Hatira wurde der direkte Weg zum Tor gesucht. Der VfB aber stand konsequent hinter der Mittellinie und verhinderte einen Treffer der Hausherren. Beste Gelegenheit war ein Volleyschuss von Ben Hatira (18. Minute), den Ulreich per Faustabwehr parierte. Versuche von Ronny (18.) und Adrian Ramos (25.) gingen über das Tor. Ansonsten schaffte es die Hertha nicht, die gute VfB-Organisation auszuhebeln.

Und Stuttgart? Lange war offensiv nichts zu sehen. Dann gab's doch noch die beste Chance der ersten Halbzeit. Einen Kopfball von Gentner nach einem Freistoß entschärfte Hertha-Schlussmann Thomas Kraft (40.). Kurz nach der Halbzeit hatte der Torwart dann keine Chance. Wieder stieg Gentner nach einem Eckball von Alexandru Maxim hoch und köpfte von Fabian Lustenbergers Stellungsfehler begünstigt zur VfB-Führung ein.

Hertha ließ aber nicht locker. Schon kurz darauf hätte Skjelbred (51.) mit seinem Premierentor den Ausgleich schießen können, scheiterte nach Vorarbeit von Ramos aber aus kurzer Distanz an Ulreich. Auch gegen Hosogai (59.) und John Anthony Brooks (66.) parierte dieser sehr geschickt und sicherten den VfB-Sieg.



Spielverlauf und Statistik

Hertha BSC : Kraft - Pekarik, Lustenberger, Brooks, van den Bergh - Cigerci (76. Schulz), Hosogai - Skjelbred (76. Wagner), Ronny, Ben-Hatira (84. Allagui) - Ramos

VfB Stuttgart : Ulreich - Sakai, Schwaab, Rüdiger, Boka - Gentner, Kvist - Leitner (89. Cacau), Werner (66. Harnik) - Maxim (58. Traoré) - Ibisevic

Schiedsrichter : Aytekin (Oberasbach)



Zuschauer : 46 . 624

Tor : 0:1 Gentner (49.)

Gelbe Karten : Ronny (1) / Ibisevic (2)

Beste Spieler : Brooks, Ben-Hatira / Gentner, Ulreich