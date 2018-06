Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart 0:4 (0:1)

Vor 22.760 Zuschauern bemühte sich Aufsteiger Eintracht Braunschweig redlich, musste sich jedoch gegen effizientere Stuttgarter geschlagen geben. Nachdem das Tabellen-Schlusslicht in der 40. Minute das erste Gegentor von Stuttgarts Torjäger Vedad Ibisevic einfing, ging es in der zweiten Halbzeit weiter mit den Gegentoren: Alexandru Maxim (50.), Ibrahima Traoré (75.) und der eingewechselte Martin Harnik (86.) trafen für den VfB, der in der Tabelle mit zehn Punkten auf den sechsten Platz kletterte. Chancen auf einen Anschlusstreffer der Eintracht blieben Mangelware. In der Tabelle bleibt Braunschweig mit nur einem Punkt Letzter. Spielverlauf und Statistik

Werder Bremen – 1. FC Nürnberg 3:3 (2:1)

Werder Bremen hat es im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zweimal nicht geschafft, eine Führung zu verteidigen. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit und zweifacher Führung reichte es am Ende nur zu einem 3:3 (2:1)-Unentschieden. Das erste Tor für die Bremer schoss der Nürnberger Berkay Dabanli in der 8. Minute per Eigentor. Eljero Elia erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Hiroshi Kiyotake in der 44. Minute für den Club aus. Nach dem Ausgleich in der 53. Minute durch Josip Drmic war es Elia, der die Hanseaten wieder in Führung schoss – in der 66. Minute. Doch die Nürnberger, die in der zweiten Halbzeit viel offensiver spielten, gleichten nach 70 Minuten aus. Torschütze war Adam Hlousek. Robin Dutts Bremer sind nach dem siebten Spieltag mit zehn Punkten nun Siebter, Nürnberg konnte den Relegationsplatz verlassen und steht nun auf dem 15. Platz. Spielverlauf und Statistik

Borussia Dortmund – SC Freiburg 5:0 (2:0)

Vor 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park hat Borussia Dortmund im Spiel gegen den SC Freiburg souverän gewonnen und konnte so die Tabellenführung verteidigen. In der 35. Minute schoss Marco Reus zunächst den Führungstreffer, zehn Minuten später traf er erneut per Foulelfmeter. In der zweiten Spielhälfte war es Robert Lewandowski, der doppelt für die Dortmunder traf. Seinen Toren in der 58. und 70. Minute folgte ein Treffer von Jakub Blaszczykowski (79.) zum 5:0-Endstand. Spielverlauf und Statistik

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV 2:2 (1:1)

Hamburgs Marcell Jansen hat Trainer Bert van Marwijk vor einem missglückten Debüt beim SV gerettet. Der Abwehrspieler schoss in der 86. Minute das Ausgleichstor zum 2:2-Endstand gegen Eintracht Frankfurt. Johannes Flum (31. Minute) und Marco Russ (54.) hatten die hessischen Gastgeber zweimal in Führung geschossen. Das 1:1 hatte Pierre-Michel Lasogga erzielt (45.+3). Die Hamburger steigen mit nunmehr fünf Punkten aus den ersten sieben Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga auf den 15. Platz auf. Frankfurt ist Zwölfter mit acht Punkten. Van Marwijk hatte in Hamburg am Mittwoch die Nachfolge des entlassenen Thorsten Fink angetreten. Spielverlauf und Statistik

FC Bayern München – VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Gegen einen sehr gut eingestellten VfL Wolfsburg hat es für den FC Bayern nur zu einem 1:0-Sieg gereicht. Die Niedersachsen verdichteten die Räume mit zwei Viererketten, gaben den Bayern so kaum Platz für Passwege. Auch in den Zweikämpfen konnten sich die Gäste behaupten, doch die Niedersachsen konnten die vierte Niederlage im vierten Auswärtsspiel der Saison nicht verhindern. In der 63. Minute schoss Thomas Müller in der Münchner Allianz-Arena das Tor des Tages. Spielverlauf und Statistik

Bayer Leverkusen – Hannover 96 2:0 (2:0)

Mit einem 2:0-Sieg gegen Hannover 96 konnte Bayer Leverkusen den Abstand auf den vierten Tabellenplatz auf sechs Punkte ausbauen. Im Spiel zwischen dem Tabellendritten und -vierten schoss Bayer-Kapitän Simon Rolfes in der 23. Minute das Führungstor für die Werkself. Wenig später traf Sidney Sam (37.) zum Endstand. Bayer Leverkusen konnte mit dem sechsten Sieg im siebten Liga-Spiel die vereinseigene Startrekordserie auf 18 Punkte verbessern. Spielverlauf und Statistik

TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 3:3 (1:3)

Die Mannschaft des FC Schalke 04 konnte auch ihr sechstes Spiel in Hoffenheim nicht gewinnen. Beim 3:3 (3:1) in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena schoss Kevin-Prince Boateng bereits nach drei Minuten das Führungstor für die Schalker. Joel Matip (13.) und Marco Höger (40.) trafen ebenfalls zum zwischenzeitlichen 3:1, Modeste hatte für die Hoffenheimer in der 16. Minute den Anschlusstreffer erzielt. In der zweiten Spielhälfte dominierte dann Hoffenheim das Spiel. In der 48. Minute traf zunächst Robert Firmino per Foulelfmeter, ehe David Abraham (61.) ausgleichen konnte. Spielverlauf und Statistik

Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05 3:1 (0:1)

Nach der Niederlage im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern, drehte in Berlin der erst nach der Halbzeit eingewechselte Sami Allagui die Partie mit seinen Toren (48. und 73.). Vor mehr als 40.000 Zuschauern machte Änis Ben-Hatira den dritten Berliner Heimsieg mit seinem Tor in der 75. Minute perfekt. Für Mainz, das Nicolai Müller mit seinem Tor (7.) zunächst in Führung schoss, ist es die fünfte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander. Spielverlauf und Statistik

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Im eigenen Stadion startete der FC Augsburg besser in die Partie. Immer wieder spielte die Mannschaft über die Außenpositionen nach vorne. In der 27. Minute traf André Hahn zunächst zur Führung, sechs Minuten später konnte aber Max Kruse für Gladbach ausgleichen. In der zweiten Halbzeit war es Hrgota, der mit einem Dropkick die Führung für Gladbach schoss (71.). Erst zwei Minuten vor Schluss konnte Milik für Augsburg ausgleichen (88.). Für ihn wie für Hahn war es der erste Treffer in der Fußball-Bundesliga. Spielverlauf und Statistik