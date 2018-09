Sieben Jahre lang haben Thomas Bach und Michael Vesper an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zusammengearbeitet. Jeden Tag, betont Vesper. Bach ist Präsident, Vesper hauptamtlicher Generaldirektor. Künftig wird Bach internationale olympische Geschicke lenken. Sein Platz an der Spitze wird frei.

Vermutlich gibt es niemanden, den Bach lieber als seinen Nachfolger sehen würde als seinen Gefolgsmann Michael Vesper. Doch Vesper, 61, Soziologe und Grünen-Politiker, will nicht als Bach-Nachfolger gehandelt werden. Er sagt: "Ich bin als Generaldirektor hauptberuflich beim Verband angestellt. Das Präsidentenamt ist im Gegensatz dazu ein Ehrenamt." Vesper wolle seinen Vertrag erfüllen, der noch bis 2016 läuft, sagt er. Sein Jahresgehalt ist in etwa so hoch wie das der Bundeskanzlerin. Verständlich, dass er diesen Job nicht gegen ein Ehrenamt eintauschen will.

Nach einer endgültigen Absage an den Posten klingen seine Worte trotzdem nicht. Er sagt, er habe sich noch nie zu einer Kandidatur geäußert, deshalb müsse er auch jetzt nichts dementieren. Der Generaldirektor will vermutlich nicht der Erste sein, der sich als potenzieller Bach-Nachfolger ins Gespräch bringt.

Es ist ja auch noch Zeit. Am Montag wird Bach bei der Präsidiumssitzung des DOSB zurücktreten, der Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen, Hans-Peter Krämer, übernimmt die Geschäfte als Interimspräsident mindestens bis Dezember. Offiziell dauert die Amtszeit des Präsidiums noch bis Ende 2014. Am 7. Dezember wird die DOSB-Vollversammlung in Wiesbaden entscheiden, ob Krämer die komplette restliche Legislaturperiode an der Verbandsspitze verbleibt oder einen Bach-Nachfolger bestimmen.

Fortschritt hängt vom Präsidenten ab



Die endgültige Personalentscheidung auf 2014 zu vertagen, würde bedeuten, sich in wichtigen Bereichen vorerst nicht neu zu positionieren, zum Beispiel hinsichtlich eines Antidopinggesetzes.

Abwarten wäre womöglich in Vespers Sinne. Im DOSB könnte er sein Profil neben dem 72-jährigen Übergangspräsidenten Krämer schärfen und sich dann 2014 um das Amt bewerben. Nicht gänzlich ausgeschlossen ist, dass bis dahin die DOSB-Satzung, die das Ehrenamt ihres Präsidenten festschreibt, geändert und aus dem Präsidentenjob ein bezahlter wird.

Anders als Vesper, der seine Ambitionen leugnet, bringen sich andere bereits in Stellung. Der Präsident des Turner-Bundes Rainer Brechtken schloss seine Kandidatur in einem Interview nicht aus. Er zeigte sich schon vor Wochen präsidial, als die Nachrichtenagentur SID Fragen an Verbandschefs zur IOC-Wahl herumschickte. Brechtken schickte seine Antworten, die sowohl Kritik am DOSB als auch eine Personaldiskussion vor Bachs Wahl abbügeln sollten, nicht nur an die Agentur. Auch alle anderen befragten Verbandschefs erhielten sie als Vorlage.

Auch der jetzige Vizepräsident des DOSB, Walter Schneeloch, brachte seinen Namen selbst ins Spiel. Er ist Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und damit Vertreter des Breiten- und nicht des Spitzensports. Er sagte in einem Zeitungsinterview: "Es wäre sicherlich ein ganz neues Signal an die überwiegende Anzahl von ehrenamtlichen Mitgliedern in unserem Verband." Seine Chancen könnten sich vor allem aus der Größe seines Verbandes speisen.