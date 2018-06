Trainer-Routinier Bert van Marwijk soll den Hamburger SV aus der Krise führen. Eine Woche nach dem sich der Verein von Thorsten Fink getrennt hatte, stimmte der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten dafür, den früheren niederländischen Nationaltrainer zu verpflichten. Der 61-Jährige erhält einen Vertrag bis 2015, wie der Verein auf seiner Website mitteilte.

"Wir freuen uns darüber, dass wir mit van Marwijk einen Trainer für den HSV gewinnen konnten, der über große Erfahrung verfügt und seine Kompetenz mehrfach unter Beweis gestellt hat", sagte Sportchef Oliver Kreuzer. Van Marwijk soll ein geschätztes Gehalt von 1,4 Millionen Euro pro Jahr erhalten.

Van Marwijk hat in Deutschland von 2004 bis 2006 Borussia Dortmund trainiert. 2010 erreichte er mit der niederländischen Nationalmannschaft das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, unterlag dort gegen Spanien. Vor einem Jahr trat er von dem Posten zurück, nachdem die Mannschaft bereits in der Vorrunde der Europameisterschaft ausgeschieden war.