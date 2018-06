Der Fußballer Thomas Hitzlsperger beendet mit 31 Jahren seine Laufbahn. "Seit ein paar Tagen bin ich mir sicher: Ich spiele jetzt nicht mehr", sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das am Dienstagabend vorab veröffentlicht wurde. Hitzlsperger fügte hinzu: "Es gab nicht diesen einen Moment, an dem klar wurde: Das war's jetzt. Es war ein Prozess mit vielen Vereinswechseln und einigen Verletzungen. Der Gedanke an den Abschied vom Spielfeld kam immer wieder mal. Und jetzt ist es eben so weit."

Hitzlsperger, der 52 Länderspiele bestritt, sagte, ihn hätten vor allem medizinische Probleme belastet. "Man verletzt sich, kämpft sich wieder ran, verletzt sich wieder, überlegt, ob man den Arzt wechselt oder eine OP machen lässt, man kämpft sich wieder ran, es kommt vielleicht wieder ein neuer Verein, ein neuer Trainer, es gibt wieder neue Positionskämpfe – all das kostet Substanz." Hitzlsperger spielte unter anderem in Stuttgart, Aston Villa, Wolfsburg, Rom,West Ham und Everton.



Er hänge nicht so sehr an seinem Beruf, dass er unbedingt weitermachen wolle. "Mein Körper sendet die entsprechenden Signale, und ich hänge jetzt auch nicht so zäh am Profi-Beruf, dass ich sagen würde: Ich reize es aus bis zum bitteren Ende. Ich kenne ja inzwischen wirklich die besten Ärzte, die würden mich auch heute wieder hinbekommen. Aber ich finde, es reicht."

Sein Spielerberater habe aus Deutschland und England noch Anfragen bekommen. "Aber ausgerechnet in diesen Wochen und Monaten hat sich der letzte Schritt zu einem neuen Kurs herauskristallisiert. Ich habe gemerkt: Ich brauche etwas ganz anderes. Daran hätte ein neuer Verein wenig geändert."

Hitzlsperger schreibt auch für unsere Kolumne Alles außer Fußball.