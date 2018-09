Der deutsche Sport will ein zweites Mal mit München um Olympische Winterspiele kämpfen. Im Anschluss an die Präsentation des modifizierten Konzeptes stimmten die Mitgliedsverbände des Olympischen Sportbundes (DOSB) mit einem einstimmigen Votum für eine Bewerbung um die Winterspiele 2022.

Auch alle 16 Landessportbünde stimmten einträchtig pro München. Einzig der Deutsche Alpenverein enthielt sich der Stimme, weil er erst auf seiner Hauptversammlung am 8. November über seine Olympia-Unterstützung beraten will. Eine im deutschen Sport auch immer wieder diskutierte Kandidatur Berlins oder Hamburgs um Sommerspiele ist damit vorerst nicht mehr im Gespräch.

Das Votum der deutschen Sportorganisationen soll München mit seinen Partnern Garmisch-Partenkirchen , Schönau am Königssee und Ruhpolding den nötigen Rückhalt für die Bürgerentscheide am 10. November verschaffen. Dann haben in den Städten München und Garmisch-Partenkirchen sowie den Landkreisen Traumstein und Berchtesgadener Land die Bürger das entscheidende Wort. "Ein positives Ergebnis" ist Bedingung für die Einreichung einer Bewerbung. "Wir werden dafür kämpfen", kündigte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude an.

Die Frist zur Anmeldung der Kandidatur beim Internationalen Olympischen Komitee ( IOC ) endet vier Tage später am 14. November.



Das kasachische Almaty hat seine Bewerbung bereits bekanntgegeben. Oslo ( Norwegen ), Östersund (Schweden), Barcelona ( Spanien ), Krakau (Polen) und Lwiw ( Ukraine ) gelten als weitere mögliche Bewerber. Das von Thomas Bach als Präsident angeführte IOC wählt die Olympiastadt 2022 am 31. Juli 2015 in Kuala Lumpur .

Kernpunkt des modifizierten Olympia-Konzeptes ist die Steigerung der Austragungsorte von drei auf vier. Langläufer und Biathleten sollen dann in neun Jahren in Ruhpolding um Medaillen kämpfen. Die Olympia-Gesamtkosten werden auf 3,3 Milliarden Euro beziffert. Die Bewerbung soll 29 Millionen Euro kosten.

Vor zwei Jahren war München bei der Vergabe der Spiele 2018 an der südkoreanischen Stadt Pyeongchang gescheitert.