SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)



Der SC Freiburg muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Im Duell der Europa-League-Starter gegen Eintracht Frankfurt erreichten die Badener am Sonntagabend durch den späten Ausgleich von Nicolas Höfler (85.) ein 1:1 (0:0) und vermieden damit den Sturz auf den letzten Tabellenplatz. Vor 23.300 Zuschauern hatte Christian Günter in der 64. Minute mit einem Eigentor für die Frankfurter Führung gesorgt. In der 90. Minute sah bei den Hessen der Ex-Freiburger Johannes Flum wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Spielverlauf und Statistik

1. FC Nürnberg – Hamburger SV 0:5 (0:1)



Der Hamburger SV hat, angeführt von Pierre-Michel Lasogga, mit einem der schnellsten Hattricks der Fußball-Bundesliga den 1. FC Nürnberg deklassiert. Durch das 5:0 (1:0) im ersten Sonntagsspiel verließen die Hanseaten die Abstiegsränge und feierten zudem den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Bert van Marwijk . Neben Lasogga (59./62./67. Minute) beteiligten sich vor 38.042 Zuschauern auch Rafael van der Vaart (17.) und Tolgay Arslan (74.) an dem munteren Wettschießen gegen harmlose Franken im eigenen Stadion. Das Team von FCN-Coach Michael Wiesinger wartet nach acht Spieltagen noch immer auf den ersten Saisonerfolg. Spielverlauf und Statistik

Bayer Leverkusen – Bayern München 1:1 (1:1)



Titelverteidiger FC Bayern München hat erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Den Münchnern genügte am 8. Spieltag ein Unentschieden bei Bayer Leverkusen zum Sprung auf Platz eins. Der Rekordmeister war über die gesamte Spielzeit überlegen, aber die Münchner verpassten es, ihre zahlreichen Chancen zu verwerten. Das machte Leverkusen besser: Sidney Sam nutzte die einzige Chance der Hausherren zum Ausgleich (31.), kurz nachdem Toni Kroos die Gäste in Führung geschossen hatte (30.). Spielverlauf und Statistik



Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 2:0 (0:0)

Borussia Dortmund muss sich mit Leverkusen nun Platz zwei teilen. Trotz zunächst deutlicher Überlegenheit kassierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bei Borussia Mönchengladbach ihre erste Saisonniederlage. Dortmund ließ vor allem in der ersten Halbzeit beste Chancen ungenutzt. Mats Hummels musste mit einer Roten Karte (80.) vom Platz, ein Foul des Nationalspielers führte zum Elfmeter, den Max Kruse in der 81. Minute verwandelte. Anschließend traf auch noch Raffael für Gladbach (86.). Spielverlauf und Statistik

FC Schalke 04 – FC Augsburg 4:1 (2:1)

Auf dem Vormarsch befindet sich der FC Schalke 04, der gegen den FC Augsburg gewann und nun elf Punkte hat. Zwar ging Augsburg durch Sascha Mölders früh in Führung. Doch Ragnar Klavan sah für eine Notbremse die Rote Karte (15.), Kevin-Prince Boateng verwandelte den fälligen Foulelfmeter (16.). Anschließend traf Adam Szalai noch zweimal (28. und 78.) und Max Meyer einmal (86.). Spielverlauf und Statistik

VfB Stuttgart – Werder Bremen 1:1 (1:1)

Der VfB Stuttgart und Werder Bremen trennten sich unentschieden. Martin Harnik brachte Stuttgart in Führung (6.), zum Sieg reichte es aber nicht. Noch vor der Halbzeitpause traf Nils Petersen zum 1:1-Endstand. Beide Klubs befinden sich mit elf Punkten weiter in der oberen Tabellenhälfte. Spielverlauf und Statistik

VfL Wolfsburg – Eintracht Braunschweig 0:2 (0:1)

Den ersten Saisonsieg verbuchte Aufsteiger Eintracht Braunschweig , der beim VfL Wolfsburg gewann und damit zumindest bis Sonntag den Platz des Tabellenletzten an den SC Freiburg abgibt. Karim Bellarabi (31. Minute) und Domi Kumbela (85.) trafen für Braunschweig. Es war der erste Bundesligasieg der Eintracht seit dem 1. Juni 1985. Spielverlauf und Statistik

FSV Mainz 05 – 1899 Hoffenheim 2:2 (0:2)



Der FSV Mainz 05 hat seine Niederlagenserie gestoppt. Beim Unentschieden gegen 1899 Hoffenheim gab es den ersten Punktgewinn nach fünf Pflichtspielniederlagen. Kevin Volland (14.) und Roberto Firmino (22.) trafen für Hoffenheim, doch Eric-Maxim Choup-Moting (82.) und Nikolce Noveski (90.) schafften noch das 2:2. Mainz und Hoffenheim haben damit zehn Punkte. Spielverlauf und Statistik

Hannover 96 – Hertha BSC 1:1 (1:0)

Hannover 96 und Hertha BSC trennten sich bereits am Freitag unentschieden . Hannover verpasste damit seinen fünften Heimsieg in der Bundesliga und gibt erstmals in der Saison zu Hause Punkte ab. Christian Schulz traf für die Niedersachsen, Ronny glich mit einem Freistoß aus. Spielverlauf und Statistik