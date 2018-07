FC Augsburg – VfL Wolfsburg 1:2 (1:2)



Der VfL Wolfsburg hat seiner Auswärtsmisere in der Fußball-Bundesliga ein Ende bereitet. Beim FC Augsburg kamen die Niedersachsen zu einem schmeichelhaften 2:1-Erfolg (2:1). Das Team von Trainer Dieter Hecking durfte nicht nur den ersten Punktspielsieg in der Fremde seit dem 20. April bejubeln, sondern verbesserte sich durch den ersten Bundesligasieg gegen Augsburg überhaupt mit zwölf Zählern auf Tabellenplatz neun. Maximilian Arnold (35. Minute) und Luiz Gustavo (42.) mit seinem ersten Wolfsburger Liga-Tor trafen für die Wölfe. Augsburg war vor 27.554 Zuschauern durch Tobias Werner (10.) in Führung gegangen. Spielverlauf und Statistik



Hamburger SV – VfB Stuttgart 3:3 (1:2)



Der Hamburger SV hat beim Heimdebüt von Trainer Bert van Marwijk 3:3 (1:2) gegen den VfB Stuttgart gespielt. Für den HSV trafen Pierre-Michel Lasogga (22. Minute), Maximilian Beister (55.) und Rafael van der Vaart (67.). Der VfB war durch Alexandru Maxim (3.), Christian Gentner (37.) und ein Eigentor von Hamburgs Johan Djourou (64.) dreimal in Führung gegangen. 53.167 Zuschauer erlebten eine zwar nicht hochklassige, aber mitreißende Partie der Fußball-Bundesliga, in der Stuttgarts Antonio Rüdiger nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah (84.). Die Schwaben sind nun Achter. Hamburg verpasste es als 14., von der Abstiegsregion wegzukommen. Spielverlauf und Statistik



FC Bayern München – FSV Mainz 05 4:1 (0:1)



Der FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach nur einer Nacht wieder zurückerobert und kommt dem Uralt-Rekord des Hamburger SV immer näher. Das Team von Trainer Pep Guardiola bezwang Mainz 05 und braucht nach dem 34. Spiel in Serie ohne Niederlage nur noch zwei Partien, um mit den Hanseaten gleichzuziehen. Maßgeblich am Sieg beteiligt war Mario Götze, der den Bayern nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit als dreifacher Torvorbereiter zum deutlichen Endergebnis verhalf. An den ersten drei Bayern-Treffern von Arjen Robben (50.), Thomas Müller (52.) und Mario Mandzukic (69.) war Götze beteiligt. Müller verwandelte in der 82. Minute einen Foulelfmeter, den auch Robben gerne geschossen hätte. Robben aber wurde von Guardiola zurückgepfiffen. Gegenüber dem Pay-TV-Sender Sky sagte Guardiola: "Heute wollte ich, dass Thomas Müller unser Elfmeterschütze ist. Ich bin der Trainer." Spielverlauf und Statistik



Borussia Dortmund – Hannover 96 1:0 (1:0)



Glanzlos hat sich Borussia Dortmund zurück auf Kurs gebracht. Beim hart erkämpften Sieg über Hannover 96 gab die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp eine sportliche Antwort auf die unglückliche erste Saisonniederlage am vorigen Spieltag in Mönchengladbach und den Verlust der Bundesliga-Tabellenführung. Im ausverkauften Signal Iduna Park sorgte Marco Reus in der 4. Minute per Foulelfmeter für den fünften Erfolg im fünften Heimspiel. Allerdings taugte die über weite Strecken mäßige Partie nur bedingt als Mutmacher für das kommende Champions-League-Spiel beim FC Arsenal. Hannover bleibt trotz beachtlicher Gegenwehr auswärts weiter ohne Punkt und Tor. Spielverlauf und Statistik

Eintracht Braunschweig – Schalke 04 2:3 (1:1)



Schalke 04 hat trotz zahlreicher Verletzungsprobleme die Verfolgungsjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Gegen Eintracht Braunschweig gewannen die Schalker äußerst glücklich mit 3:2 (1:1) und stiegen auf die internationalen Plätze auf. Im ausverkauften Eintracht-Stadion brachten Orhan Ademi (20.) und Karim Bellarabi (59.) die Braunschweiger zweimal in Führung. Das reichte aber nicht zum ersten Bundesliga-Heimsieg seit mehr als 28 Jahren. Max Meyer (29.) und der eingewechselte Leon Goretzka (65.) brachten die Königsblauen jeweils wieder ran. Ein spätes Tor von Roman Neustädter (90.+1 Minute) verhinderte einen verdienten Punktgewinn des kämpferisch starken Aufsteigers. "Das ist ein Schlag, aber kein Rückschlag für uns", sagte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Spiel. Spielverlauf und Statistik

Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg 1:1 (0:0)



Der 1. FC Nürnberg bleibt in der Bundesliga weiter sieglos, hat unter Interimstrainer Roger Prinzen in Frankfurt aber immerhin ein Remis erkämpft. Josip Drmić sicherte den Franken durch seinen Treffer in der 86. Minute zumindest einen Punkt. Václav Kadlec hatte die Eintracht in der 50. Minute in Führung gebracht. Die Frankfurter verpassten im 750. Heimspiel ihrer Bundesliga-Geschichte den 400. Erfolg und den ersten Sieg vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit. Spielverlauf und Statistik

Werder Bremen – SC Freiburg 0:0 (0:0)



Bis zum 9. Spieltag hat es gedauert: Werder Bremen und der SC Freiburg haben der Bundesliga das erste torlose Spiel der Saison beschert. Beide Teams quälten die mehr als 40.000 Zuschauer mit Fehlpässen, technischen Mängeln und Unvermögen vor dem Tor. "Irgendwann musste es ja mal kommen", sagte Werder-Kapitän Clemens Fritz über das torlose Unentschieden. "Dieses Unentschieden hat uns nicht gefallen", sagte Bremens Coach Robin Dutt. Die Bremer verpassten den Sprung auf die Europapokalränge, blieben aber zum vierten Mal in Serie unbesiegt. Spielverlauf und Statistik

Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0)

Dank Adrián Ramos hat sich Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga den vierten Tabellenplatz erobert. Der Kolumbianer sorgte mit seinem Treffer (36. Minute) gegen Borussia Mönchengladbach für den Sieg vor eigenem Publikum. Die Gladbacher hatten nach gutem Beginn vor allem in der zweiten Hälfte nicht mehr viel zu bieten und warten nun weiterhin auf ihren ersten Auswärtssieg der Spielzeit. In der Nachspielzeit musste Gladbachs Martin Stranzl mit Gelb-Rot vom Platz. Spielverlauf und Statistik