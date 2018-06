Wer spielte wie gegen wen?

VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg 1:1

Bayern München – Hertha BSC 3:2

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund 1:3

Bayer Leverkusen – FC Augsburg 2:1

Hannover 96 – TSG Hoffenheim 1:4

1. FSV Mainz 05 – Eintracht Braunschweig 2:0

VfL Wolfsburg – Werder Bremen 3:0

SC Freiburg – Hamburger SV 0:3

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 4:1



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Freiburg gegen Hamburg, weil es so menschlich zuging. Das kommt ja selten vor im Profifußball, wo die Starken die Schwachen fressen. Es geht um Oliver Baumann, den Freiburger Torwart. Ein guter Torwart, seit zweieinhalb Jahren einer der Leistungsträger des Sportklubs. An diesem Abend jedoch schaffte es Baumann, alle drei Hamburger Tore durch eigene, teilweise groteske Fehler zu verschulden. Er lief unter einem Ball hindurch, ließ den nächsten fallen wie eine heiße Kartoffel und patschte den übernächsten dem Gegner vor die Füße. Doch: Statt Wut und Häme gab es für Baumann Unterstützung. Schon während des Spiels sangen die Fans seinen Namen, auf Twitter, dem Hort der Gehässigkeit, wurde geschrieben, was für ein toller Torwart Baumann sei. Nach Abpfiff trösteten die Gegner, die eigenen Fans beklatschten ihn. Baumann selbst flüchtete nach vorne und gab viele, viele Interviews. So viel Rückgrat ist selten. Und wer sagt denn, das Kalendersprüche nicht zutreffen können: Fehler sind dazu da, gemacht zu werden.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die Mondlandung wurde von der Nasa nur vorgetäuscht, Marylin Monroe ermordet und die Freimaurer regieren die Welt. Alles bekannt, neu ist: Hoffenheim wird bevorteilt, weil der DFB mit ihnen Mitleid hat, wegen des Phantomtors von vergangener Woche. So ähnlich formulierte es Hannovers Manager Dirk Dufner, der sich nur so die 1:4-Niederlage erklären konnten. Er vergaß, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters alle in Ordnung gingen, auch wenn sie Hannover etwas gehäuft trafen. Im Übrigen hätte sich Dufner lieber selbst etwas vorwerfen sollen: Hannovers Kapitän Steven Cherundolo sollte, nachdem er wegen Knieproblemen noch kein Saisonspiel spielte, eigentlich wieder mitmachen. Nur hatte der Verein vergessen, den "Nachweis der Sporttauglichkeit" vorzulegen. Cherundolo musste zuschauen. Vielleicht aber hatte da ja auch die NSA die Finger im Spiel.

Wer stand im Blickpunkt?

Roman Weidenfeller, der Dortmunder Derbyheld. Erst wich er geschickt den Leuchtraketen aus, die seine eigenen Fans auf ihn schossen. Später hielt er einen Elfmeter von Kevin-Prince Boateng. Er leistete damit einen wesentlichen Beitrag zum 3:1-Sieg des BVB auf Schalke. Und weil er auch in den vergangenen Jahren ziemlich viele wesentliche Beiträge zu ziemlich vielen Siegen leistete, darf man ihn getrost als einen der besten deutschen Torhüter bezeichnen. Nur Jogi Löw war bislang etwas zurückhaltend, was Roman Weidenfeller die Bezeichnung "Bester Nichtnationaltorhüter der Welt" einbrachte. Bald aber könnte es so weit sein. Die Spatzen pfeifen es von den Stadion-Dächern: Roman Weidenfeller wird bald Nationalspieler, mit 33 Jahren. It will be a grandios Debüt.