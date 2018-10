1/9 Die 70. Minute: Leverkusens Stürmer Stefan Kießling köpft den Ball in Richtung Hoffenheimer Tor. © Alexander Scheuber/dpa 2/9 Der Ball prallt deutlich sichtbar gegen das Außennetz, Hoffenheims Abwehrspieler und Torwart Koen Casteels könnten eigentlich aufatmen ... © Simon Hofmann/Getty Images 3/9 Doch plötzlich liegt die Kugel im Tor! Entsetzen bei der Heimmannschaft und ihren Fans. © Simon Hofmann/Getty Images 4/9 Schiedsrichter Felix Brych erkennt den Treffer an: "Die Reaktionen der Spieler waren eindeutig, es gab kein Kontra." © Simon Hofmann/Getty Images 5/9 Torschütze Stefan Kießling wird von seinen Mitspielern gefeiert, es steht 2:0 für Leverkusen. © Simon Hofmann/Getty Images 6/9 Hoffenheims Torhüter Koen Casteels ist konsterniert, aber er protestiert nicht gegen das Phantom-Tor. © Simon Hofmann/Getty Images 7/9 Flickwerk in der Sinsheimer Arena: An der Stelle, wo hier ein Knoten zu sehen ist, rutschte der Ball durch das schadhafte Netz ins Tor. © Simon Hofmann/Getty Images 8/9 Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler und Stefan Kießling wissen wohl schon nach Spielende, dass ihr 2:1-Sieg nicht regulär zustande gekommen ist. © Jan Huebner/dpa 9/9 Drin oder nicht? Hoffenheims Trainer Markus Gisdol scheint hier noch auf den Videobeweis warten zu wollen. Später sagt er: "Alles andere als ein Wiederholungsspiel wäre ein Witz." © Simon Hofmann/Getty Images

Wegen des Phantom-Tors bei der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hat Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim Protest gegen die Spielwertung angekündigt. "Das ist skandalös. Es war kein Tor. Es gibt keine zwei Meinungen über diese Szene", sagte Hoffenheims Sportlicher Leiter Alexander Rosen. Trainer Markus Gisdol rechnet mit einem Wiederholungsspiel: "Ich denke, das Spiel wird man nochmal sehen. Alles andere wär ja ein Witz."

Leverkusens Sportchef Rudi Völler äußerte Unwohlsein: "Für uns war es unangenehm", sagt er. "So wollten wir das Spiel nicht gewinnen."

In der 70. Minute war ein Kopfball von Leverkusens Stefan Kießling ans Außennetz gegangen. Durch ein Loch im Netz gelangte der Ball ins Tor (ein Video der Szene hier ) . Schiedsrichter Felix Brych gab den Treffer zum 2:0 für Bayer. Erst wenige Minuten später, als Hoffenheimer Ersatzspieler den Referee auf das Loch im Netz hingewiesen hatten, wurde Brych bewusst, dass der Ball nicht im Tor war. Er blieb jedoch bei seiner Tatsachenentscheidung: "Es hat mir keiner gesagt, dass der Ball nicht im Tor war. Ich hatte leichte Zweifel, aber die Reaktionen der Spieler waren eindeutig, es gab kein Kontra."

Der vermeintliche Torschütze Kießling sagte, dass er die Szene nicht gesehen habe: "Ich habe im ersten Moment gedacht, der Ball geht nicht rein. Dann kamen alle auf mich zugestürmt und haben mich umarmt." Er sei überrascht gewesen, dass der Ball im Tor gewesen sein soll.

Völler kommentierte das unverdiente Tor scherzhaft: "Herr Hopp (der Mäzen des Klubs, d. Red.) hat so viel Geld für so ein tolles Stadion ausgegeben, für hundert Euro für zwei gescheite Netze hätte es dann auch noch reichen müssen."

Lieber Junge oder böser Bube?

Exnationalspieler Thomas Helmer, der 1994 der Schütze des ersten Phantom-Tores der Bundesliga-Geschichte war, nahm Kießling in Schutz: "Es geht um Sekunden, und du weißt als Schütze selbst nicht so genau, ob er drin war. Kießling wird auch überlegt haben: Was mach ich jetzt, was ist passiert. Und diese Sekunden entscheiden darüber, bist du jetzt der liebe Junge oder der böse Bube." Die falsche Entscheidung auf Tor sei "nicht nur der Fehler des Spielers, sondern auch der Fehler des Schiedsrichters". Das Spiel müsse wiederholt werden.

Eine ähnliche Situation war Helmer am 23. April 1994 widerfahren. Beim Spiel zwischen Bayern München und Nürnberg (2:1) hatte Helmer den Ball mit der Hacke am Tor vorbeigelegt. Der Schiedsrichter entschied nach Befragen des Linienrichters auf Tor für die Münchner. Nürnberg legte erfolgreich Einspruch ein, doch das Wiederholungsspiel gewannen die Bayern 5:0.

Merk fordert den Einsatz technischer Hilfsmittel

Auch der frühere Weltschiedsrichter Markus Merk forderte ein Wiederholungsspiel: "Ich bin kein Justiziar. Es gibt die Tatsachenentscheidung im Fußball. Ich bin aber auch Fußballer mit Leib und Seele. Ich war und bin immer für Gerechtigkeit im Fußball. Für mich kann es nur eine Entscheidung geben: Wiederholungsspiel." Merk nannte technische Hilfsmittel "im Extremfall äußerst vorteilhaft", dies würde alle Beteiligten aus der Schusslinie nehmen.

Durch den Sieg mithilfe des Phantom-Tors verdrängte Bayer Leverkusen zumindest für einen Tag Titelverteidiger Bayern München von Platz eins. Doch das zu erwartende Nachspiel vor dem DFB-Sportgericht und eine Neuansetzung der Partie könnte den aktuellen Punktestand verändern.