Der Niederländer Gertjan Verbeek wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg, wie Sportvorstand Martin Bader bestätigte. "Wir haben abschließende Gespräche mit Verbeek geführt, die beidseitige Bereitschaft besteht", sagte Bader dem Bayerischen Rundfunk. "Er ist in der Lage, uns kurzfristig zu helfen."

Wenn alle Formalitäten geklärt seien, könne Verbeek noch am Dienstag vorgestellt werden und anschließend bereits das erste Training beim Tabellensechzehnten leiten. Der 51-Jährige, der zuletzt beim AZ Alkmaar in den Niederlanden arbeitete, übernimmt das Amt in Nürnberg von Michael Wiesinger, der vor zwei Wochen beurlaubt wurde.

Dass der als streng geltende Verbeek bisher noch nicht in der Bundesliga tätig war, spricht aus Sicht des Sportvorstandes nicht gegen ihn. Verbeek kenne die Liga sehr gut, sagte Bader. "Ich glaube, dass das kein Nachteil sein muss, nicht in der Bundesliga gearbeitet zu haben, wenn man die grundsätzlichen Fähigkeiten mitbringt", sagte er. Verbeek kenne die Mehrzahl der Nürnberger Profis nicht nur namentlich, sondern auch inhaltlich gut. Er habe sich die letzten Spiele des Traditionsklubs angesehen, ein intensives Videostudium gemacht und erfülle das Anforderungsprofil.



Sein Bundesliga-Debüt wird Verbeek bereits an diesem Freitag geben, wenn die Nürnberger gegen den VfB Stuttgart antreten. Am vergangenen Samstag hatte der Klub unter Interimscoach Roger Prinzen ein 1:1 bei Eintracht Frankfurt erreicht, allerdings auch im neunten Anlauf nicht den ersten Saisonsieg geschafft.