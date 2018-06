Sebastian Vettel hatte verloren. Zumindest musste es sich für ihn so angefühlt haben. Beim Rennen in Monaco war er kurz vor Schluss Zweiter. Er konnte Nico Rosberg nicht mehr überholen, zu eng sind die Gassen und Kehren auf dem Stadtparcours. Plötzlich das: Vettel ließ etwas Abstand und fuhr dann zwei Sekunden schneller über die Piste als jeder andere in dieser vorletzten Runde. Es war überhaupt die schnellste des Rennens. "Sebastian, du kennst das Ergebnis, geh kein Risiko ein. Das reicht jetzt. Das bringt dir keine weiteren Punkte", funkte sein Renningenieur. "Aber Befriedigung", erwiderte Vettel.

Mit diesem Eifer, dieser Geilheit darauf, wenn schon nicht der Erste, wenigstens der Schnellste zu sein, wird Vettel am Sonntag zum vierten Mal infolge Formel-1-Weltmeister. In Indien wird er, wenn alles normal läuft, den Titel gewinnen. Es ist erst das viertletzte Rennen der Saison, doch an seinem Erfolg zweifelt schon seit Monaten niemand mehr.

Zehn Jahre, die so werden könnten wie dieses

Im vergangenen Jahr blieb es wenigstens bis zum letzten Rennen spannend. Aber dieses Mal unterlief Vettel kaum ein Fahr- oder Konzentrationsfehler. Viel abgezockter kann niemand fahren, dabei ist Vettel erst 26 Jahre alt, für einen Rennfahrer ist das kein Alter. Als Michael Schumacher den vierten seiner insgesamt sieben Titel gewann, war er 32. Sebastian Vettel könnte also noch gute zehn Jahre weiterfahren. Zehn Jahre, die so werden könnten wie dieses: Für die Formel 1 wäre das eine Katastrophe.

Denn was war das für eine öde Saison, die noch lange nicht zu Ende ist und schon lange keinen mehr interessiert. Und wie spannend hätte sie sein können. Alonso, Raikkönen, Hamilton, Webber und weitere duellierten sich um vordere Ränge. Überholmanöver, Unvorhergesehenes, ein stetiger Schlagabtausch in einem dichten Pulk von brillanten Rennfahrern. Prickelnd! Wenn nur Vettel nicht wäre, der in seinem Boliden selbst zur Maschine geworden ist.

Eine Schumacher-Ära sollte es nicht wieder geben



Vettels Red Bull mitsamt Renault-Motor ist das stärkste Auto im Feld. Es ist die Voraussetzung, nicht aber der alleinige Grund für seine Dominanz. Sein Teamkollege Webber liegt in der WM-Wertung lediglich auf Rang fünf.

Dass Vettel das Potenzial seines Autos nutzt, ist besonders für Bernie Ecclestone ein Problem. Der Chef und Mogul der Formel 1 hat zuletzt viel versucht, um die Rennserie spektakulärer, dramatischer werden zu lassen. Die Formel 1 ist sein Produkt und sein Produkt will er verkaufen. Am liebsten in der ganzen Welt.

Einheitliche Reifen für jedes Team, Regeländerungen und technische Hilfsmittel sollen den Fahrern vor allem das Überholen erleichtern und die Rennen enger machen. Eine Schumacher-Ära mit fünf Titeln in Serie sollte es nicht wieder geben. Zunächst gelang das: Nach Schumachers letztem Titel sind in fünf Jahren vier Fahrer Weltmeister geworden, die allesamt noch aktiv sind. Dann kam Vettel, der zu gut ist, auch für die Besten.

In Deutschland freuen sich die meisten Zuschauer darüber. Aber international sinken TV-Quoten und Interesse, die Pressestimmen klingen zuweilen gelangweilt. Fernseh-Anstalten und Rennveranstalter dürften knauserig werden, was künftige Investitionen betrifft. Weniger Fans werden hunderte Euro für Tickets bezahlen wollen.