Die Kritik an Katar, dem Gastgeberland der Fußball-WM 2022, reißt nicht ab. Eine Studie von Amnesty International zu den Arbeits- und Lebensbedingungen ausländischer Arbeitskräfte setzt den Weltfußballverband FIFA erneut unter großen Druck. Die Menschenrechtsorganisation stellt darin in Katar ein "alarmierendes Ausmaß an Ausbeutung bis hin zu Zwangsarbeit" fest. Amnesty prangert an, dass die Rechte von Arbeitsmigranten in dem Golfstaat "systematisch" verletzt würden. Zuvor hatten bereits andere Organisationen über Missstände auf WM-Baustellen berichtet.

Amnesty forderte die Regierung in Katar ebenso wie die FIFA auf "weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und zu zeigen, dass sie es mit den Menschenrechten ernst meinen". Für die Untersuchung waren Mitglieder von Amnesty im Oktober 2012 und im März 2013 in den Golfstaat gereist. Die Menschenrechtler sprachen dabei laut dem Bericht mit etwa 210 Arbeitern.



Kein Gehalt, keine Perspektive und katastrophale Wohn- und Arbeitsbedingungen – Amnesty listet in dem 169 Seiten umfassenden Bericht The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar's Construction Sector Ahead of the World Cup zahlreiche Missstände auf.



In Massenunterkünften ohne Strom seien die Migranten oftmals gezwungen, nach einem kräftezehrenden Arbeitstag in brutaler Hitze ihr Abendessen im Dunkeln einzunehmen. Die Hygienebedingungen für die meist aus armen Ländern Südostasiens stammenden Arbeiter seien zum Teil indiskutabel. Betroffen sind laut Amnesty nicht nur Stadion-Baustellen, sondern auch Hotels, Bahnstrecken und Straßen.

Drohung mit Lohnausfall und Abschiebung

"Viele Arbeiter erhalten oft monatelang keinen Lohn und werden trotzdem zur Arbeit gezwungen, indem man ihnen mit einem kompletten Lohnausfall oder der Abschiebung droht", sagte die Katar-Expertin von Amnesty International in Deutschland, Regina Spöttl. "Der Bericht macht deutlich, dass die vorhandenen Gesetze zum Schutz von Arbeitsmigranten in Katar dringend erweitert werden müssen." Die Regierung habe es zudem versäumt, Verstöße gegen die existierenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen konsequent aufzudecken und zu ahnden.

Die Debatte um die schlechte Behandlung ausländischer Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar war Ende September durch einen Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian ausgelöst worden. Demnach seien 44 nepalesische Gastarbeiter in nur zwei Monaten wegen Herzinfarkts oder Arbeitsunfällen in Katar gestorben. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt sich in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund für bessere Arbeiterrechte in Katar ein.

Die FIFA hat die Verantwortung für die Zustände bislang stets zurückgewiesen. Dies sei Sache der Regierung und der Baufirmen. In einer ersten Reaktion auf den Amnesty-Bericht teilte der Weltverband mit, dass die Gastgeber ihrer Wettbewerbe die Menschenrechte achten und die internationalen Normen und Werte anerkennen müssten. Bei einem Treffen von Präsident Joseph Blatter mit Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani am 9. November habe das katarische Staatsoberhaupt zugesichert, diese Standards der FIFA zu erfüllen. Mittlerweile seien bereits Maßnahmen eingeleitet worden.

Kritik an Katar seit der WM-Vergabe

"Jetzt ist der Moment gekommen, um zu handeln", sagte James Lynch, Verantwortlicher der Amnesty-Studie. Ein großes Problem sei das Sponsorengesetz, das ausländische Arbeiter dazu verpflichtet, die Genehmigung ihres Arbeitgebers einzuholen, wenn sie diesen wechseln oder Katar verlassen möchten. Viele Firmen würden diesen Passus als Druckmittel einsetzen.

Die WM in Katar ist seit der Vergabe durch den Weltverband FIFA im Dezember 2010 umstritten. Neben den Menschenrechtsverletzungen ist bei der Entscheidung zugunsten Katars immer wieder die Rede von möglicher Korruption. Zudem soll das Turnier wegen der großen Hitze vom Sommer in den Winter verlegt werden. Der neue Termin ist jedoch weiter unklar. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hatte die Katar-WM deshalb zuletzt als "Belastung für den ganzen Fußball" bezeichnet.