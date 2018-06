Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 6:1 (2:1)

Zum Auftakt des elften Spieltags hat Borussia Dortmund den VfB Stuttgart mit 6:1 (2:1) deklassiert. Von Beginn an machten die Dortmunder mit schnellen Angriff Druck. In der 4. Minute hätte ein Blackout von VfB-Kapitän Christian Gentner, der den Ball vor dem eigenen Strafraum dem Dortmunder Marco Reus zuspielte, den BVB fast in Führung gebracht.

Doch es war der VfB Stuttgart, der das 1:0 schoss. Nach einem Eckball köpfte Karim Haggui (13.), der für Georg Niedermeier in die Startelf gerückt war, den Ball über Nuri Sahin hinweg. BVB-Torwart Roman Weidenfeller, der sein 300. Bundesligaspiel absolvierte, hatte keine Chance, den Ball zu halten.



Nur sechs Minuten später war es Sokratis (19.), der ebenfalls nach einem Eckball per Kopf traf und so das Spiel ausglich. Marco Reus (22.) brachte Dortmund drei Minuten später in Führung. Er setzte sich auf der linken Seite gegen vier Stuttgarter Spieler durch und beendete sein Dribbling mit einem Schuss in die lange Ecke.

Eine Szene in der 42. Minute sorgte für Aufregung: Timo Werner wurde von Kevin Großkreutz gerempelt und ging im Dortmunder Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Florian Meyer, der einen Strafstoß geben wollte, ließ sich von seinem Assistenten umstimmen. Die Partie wurde mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.

In der zweiten Spielhälfte war es Robert Lewandowski (54./56.), der innerhalb von 68 Sekunden zwei Tore schoss. Zunächst verwertete er einen Hacken-Pass von Reus, dann setzte er sich nach Mchitarjans Zuspiel gegen zwei Gegenspieler durch und schoss das 4:1. Eine Viertelstunde später war es erneut Lewandowski (72.), der zum 5:1 traf. In der 81. Minute setzte Pierre-Emerick Aubameyang dann den Schlusspunkt.



Borussia Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz, Sokratis, Hummels, Schmelzer (71. Durm) – Bender, Sahin – Błaszczykowski, Mchitarjan (76. Schieber), Reus (59. Aubameyang) – Lewandowski



VfB Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Haggui, Boka – Kvist, Gentner – Leitner (85. Traoré), Maxim, Werner (74. Harnik) – Ibišević (68. Abdellaoue)



Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf)

Zuschauer: 80.645 (ausverkauft)



Tore: 0:1 Haggui (13.), 1:1 Sokratis (19.), 2:1 Reus (22.), 3:1 Lewandowski (54.), 4:1 Lewandowski (56.), 5:1 Lewandowski (72.), 6:1 Aubameyang (81.)

Gelbe Karten: Sokratis (1) / –