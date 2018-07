Wer spielt wann gegen wen?

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - SC Freiburg

Hoffenheim - FC Bayern München

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

Eintracht Braunschweig - Bayer Leverkusen

Hertha BSC - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Samstag, 18.30 Uhr)

FC Augsburg - FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Werder Bremen - Hannover 96 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Braunschweig gegen Leverkusen, denn Stefan Kießling bekommen Sie nur noch dort (oder vielleicht vor dem Sportgericht) zu sehen. Im Internet wird er zum Phantom, seine Facebook-Präsenz ist abgeschaltet. Hunderte hatten ihn dort beschimpft, weil er beim Hoffenheim-Spiel nicht ehrlich zum Schiedsrichter gewesen sei. Über Kießlings Tore wird momentan eher weniger geredet, zuletzt waren es zwei in der Champions League. Am Samstag gegen das zu Hause sieglose Braunschweig könnte er in der Liga zum siebten Mal einnetzen, Phantomtor inklusive. Wenn ihn dieser Nicht-Treffer am Ende Saison zum Torschützenkönig machen sollte, will Kießling ihn wohl nicht zählen lassen. Das Thema könnte also noch 24 Spieltage lang weiter schwelen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

BVB gegen Stuttgart, wegen der Dortmunder Fans. Die haben eine dunkle Seele und ihre Südtribüne darf folglich nicht mehr gezeigt werden. Das findet zumindest die WDR Lokalzeit aus Dortmund, deren Redaktion im Sozialverhalten immer eine eins hatte. Nach den Pyrotechnik-Gebaren auf Schalke hat man das Bild der gelben Wand aus dem Vorspann der Sendung verbannt. Es werde Zeit, dass sich die Fans "jetzt mal Gedanken machen", sagt die Moderatorin der Lokalzeit. Die erzieherische Maßnahme des Senders lautet: "Keine BVB-Wand im Vorspann, bis sich die großen Fangruppen von diesen Krawallmachern distanzieren." Das nennen wir mal pädagogischen Einfluss! (Video, ab 3:40). Wenn die Lokalzeit demnächst Assad aus ihrem Programm verbannt, ist auch der Syrienkrieg bald beendet.



Update: Zwei Minuten nach Redaktionsschluss erfahren wir das: "Der WDR wird die Fans von Borussia Dortmund kurzfristig wieder im Vorspann der Lokalzeit Dortmund zeigen. Die Redaktion hatte sie herausgenommen, um mit dieser Geste eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt im Fußball anzustoßen", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow.



Wer steht im Blickpunkt?

Schwarzgelbe und karnevalsunbunte männliche Oberkörper. Es geht um Trikots. In Dortmund will man, dass wieder mehr Trikotrücken mit der Nummer 10 herumlaufen. Deshalb gibt es einen Ausverkauf der alten Götze-Trikots im BVB-Shop. Für 29 Euro werden die letzten Devotionalien verramscht, die an den Bayern-Übersiedler erinnern. Mchitarjan-Aufkleber, den aktuellen Zehner, gibt es gratis dazu, um Götzes Namen zu verdecken.

In Köln läuft die Mannschaft am Montag, 11.11. Helauhelau, zum Spitzenspiel gegen Union Berlin erstmals im eigens angefertigten Karnevalstrikot auf. Das sieht zwar nicht lustig aus, kostet aber 90 Euro.

Über wen werden nach dem Spieltag alle reden?

Über den Schweden Jiloan Hamad. Der spielt am Wochenende sein letztes Heimspiel in der schwedischen ersten Liga Allsvenskan. Der 22-Jährige, der gerade zum besten Spieler der Liga gewählt wurde, wegen solcher Aktionen, verlässt Schweden zum neuen Jahr gen Deutschland. Gerade ist er noch als Mannschaftskapitän Meister mit Malmö FF geworden, dem Verein, bei dem auch Zlatan Ibrahimović Profi wurde. Viele Vereine buhlten um Hamad. Der Mini-Ibra entschied sich für eine Metropole im Kraichgau, Hoffenheim. Vielleicht, weil "Hopp" auf Schwedisch Hoffnung heißt.