Beim Letzten Tango in Paris beschimpft Marlon Brando in einer berühmten Szene minutenlang seine Ehefrau. Sie ist ihm untreu gewesen. Plötzlich wird er leiser, flehender, er fängt an zu weinen. Er spürt, wie sehr er sie noch immer liebt. Sie sagt kein Wort – was sicher auch daran liegt, dass sie tot ist.

Mario Götze, Gott sei Dank quicklebendig, ruft unter Dortmund-Fans ähnliche Reaktionen hervor. Als er im Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag das siegweisende Tor schoss, änderte auch das Dortmunder Publikum die Tonlage. Es schwieg. Das ist eigentlich normal, wenn der Gegner ein Tor schießt. Doch diesmal nicht: Man hatte Pfiffe oder Schmährufe erwartet, so wie immer, wenn Götze an diesem Abend am Ball war oder sein Name eingeblendet wurde.

Zum Pfeifen und Schmähen fehlte den Dortmund-Fans in diesem Moment die Kraft. Ihnen wurde ihr großer Verlust gewahr. Der Verlust einer großen Liebe.

Als im April über Nacht bekannt wurde, dass der Jungstar Götze, schon als Kind ein Dortmunder, den BVB verlässt, verursachte die Meldung Ohnmacht, Wut und Zorn. Seine Facebook-Seite quoll über vor Unflätigkeiten, Götze-Trikots wurden überschrieben. Die Frage war: Wie würde er bei seiner ersten Rückkehr empfangen werden? Bei seinem neuen Klub spielte Götze bislang zwar nur eine Nebenrolle, auch diesmal saß er zunächst auf der Bank. Doch der Hass der Dortmunder Zuschauer an diesem Abend war laut.

Götzes Tor – eine Aktion für Fußballliebende

Als Götzes Name bei der Aufstellung durchgesagt wurde, pfiffen und buhten die BVB-Fans. Auf einem Transparent stand "Fick Dich, Götze!" Während der Pause wärmte er sich zur Sicherheit im Stadioninneren auf. Bei seiner Einwechslung schwollen Judas-Rufe zu Chören. Die Zuschauer auf den Sitzplätzen sprangen auf, sie ballten die Fäuste, ihre Gesichter verzerrten sich. Jeder Ballkontakt ein Orkan der Enttäuschten.

Doch als Götze ihnen mit seinem Tor das Messer im Herzen umdrehte, spürten die Dortmunder, welche leichte, zärtliche Gestalt sie verloren haben. In diesem Moment war kein Platz mehr für Wut und Hass. Da war nur noch Wehmut und Schmerz. In diesem Moment war klar: Diese Narbe wird bleiben. Die Ehefrau liegt nun bei einem anderen, an ihr Herz schmiegen sich fremde Arme, die des großen Rivalen.

Götzes Tor war die geschickteste Aktion des Spiels. Einen harten Pass ließ er mit links tropfen und zog mit rechts ab, das war eine einzige Bewegung. Gelupft, mit der Pike, also der Fußspitze, das können nur die Besten. Eine Szene für die Liebhaber des Fußballs. In den beiden Spitzenspielen der vergangenen beiden Hinrunden schoss Götze jeweils ein ähnliches Tor. Halt nur für die andere, die – aus Dortmunder Sicht – richtige Seite.