Italienisch ist eine schöne Sprache. Eine sehr schöne Sprache. Sie hat uns praktische Wörter geschenkt wie latte macchiato, diva oder bancarotta. Und poetische wie il rubacuori, den Herzensbrecher, oder chiacchierare, plaudern. Am Schönsten aber ist la bestia nera, wörtlich: das schwarze Ungetüm. Eine Umschreibung für einen Gegner, gegen den man eigentlich nur spielt, wenn man gegen ihn spielen muss. Ein Angstgegner.

Die Italiener sind ziemlich stolz darauf, dass sie für die Deutschen la bestia nera sind. Alles begann schon 1923, von 31 Spielen konnten die deutsche Auswahl seither nur sieben gewinnen. Insbesondere zwei Niederlagen der jüngeren Vergangenheit tun noch immer weh. 2006, als die Italiener im Halbfinale der großen Schland-Party den Stecker zogen. Und eine weitere Halbfinalniederlage vor einem Jahr bei der EM, als Balotelli seine Muskeln spielen ließ.

Diese Partie war für Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannschaft damals eine Zäsur. Plötzlich erkannte man, dass das deutsche Spiel zwar schön anzuschauen war, aber auch naiv und brotlos. Es fehlte die Galligkeit, die Cleverness. Italien war zu ausgebufft und schubste die deutschen Spieler bei Seite, wie Halbstarke ein paar Grundschüler. Man bekam ein wenig Angst um die Zukunft.



Italien-Trauma aufgearbeitet

Löw hat das natürlich auch erkannt. Weshalb er seine Mannschaft zum Abschluss des Länderspieljahres eben nicht zum Scheibenschießen gegen Malta oder Nordirland bat, sondern nach Italien fliegen ließ und am Dienstag zur Reise nach England bittet. Zwei Brocken. Zwei Mannschaften, die einen gerne mal anrempeln. Auf dass die deutschen Spieler auch mal die Ellenbogen benutzen.

Nach den 90 Minuten und dem 1:1 von Mailand kann man sagen: Jogi Löws Mannen haben den ersten Teil der Prüfung bestanden. "Wir haben heute ein klares Signal ausgesendet: Wir können mit so einem Gegner mithalten, sogar auswärts", sagte der Trainer und man kann ihm guten Gewissens Recht geben. Das Italien-Trauma ist zwar nicht weg, aber die Aufarbeitung kam mit diesem Spiel einen Schritt weiter.



Röstkastanien und Spanferkel

Es hätte nämlich auch gut anders kommen können, in dieser sehr speziellen italienischen Fußballatmosphäre, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Der allgegenwärtige Geruch der caldarrosta, der Röstkastanien, oder der porchetta, der herrlich fettigen Spanferkel, der um das Stadion weht, war gar nicht das Problem. Auch nicht das Stadion selbst, das legendäre San Siro, dass plötzlich vor einem in den Himmel wuchs, getragen von seinen elf geringelten Türmen, die jedes fußballinteressierte Kind auf der Welt sofort wieder erkennt.

Etwas ungewöhnlicher waren da schon die Fans, die für ein Länderspiel ordentlich Krach machten. Unter ihnen lebte nicht nur die gute, alte Gasdruckfanfare fort. Sie konnten auch so ziemlich laut sein. Ihr beliebtestes Stilmittel ist das Pfeifen. Das ging schon bei der Verkündung der deutschen Aufstellung los und fand seine Fortsetzung bei Manuel Neuers Abstößen, denen stets ein herzliches merda hinterhergeschickt wurde.

Am Lautesten waren die Pfiffe, als die deutsche Hymne erklang. Was die italienischen Spieler an ihren Fairplay-Auftrag erinnerte. Sie begannen, während nebendran die deutschen Spieler mehr oder wenig ihre Hymne trällerten, zu klatschen. Das wiederum motivierte einige gewissenhafte italienische Fans dazu, ebenfalls zu klatschen. Was dazu führte, dass sich im Stadion also Italiener, die pfiffen, mit Italienern duellierten, die applaudierten, während das deutsche Vaterland im Glanze dieses Glückes blühte.