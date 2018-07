ZEIT ONLINE: Herr Dünhölter, wie gefällt Ihnen das neue Trikot?

Kai Dünhölter: Es ist eigentlich ganz schön. Mir gefällt es. Es versucht nicht, so einen Hightech-Look zu kreieren, sondern wirkt ein wenig old school. Es ist eine gute Mischung aus Tradition und Moderne. Das einzige Neue ist der rote Block.

ZEIT ONLINE: Über den wird natürlich am heftigsten diskutiert. Wofür steht der?

Kai Dünhölter Kai Dünhölter ist Professor für Modedesign an der Fachhochschule Bielefeld. Seine Arbeit bekam verschiedene Preise und Auszeichnungen, unter anderem den New Faces Award, den Modepreis Bolero und den Förderpreis der Firma DuPont.

Dünhölter: Rot ist eine Farbe der Leidenschaft, aber auch der Aggressivität oder Durchsetzungskraft. Diese V-Form betont auch die Brust. Man hat das Gefühl, dass es da auch um Superhelden-Kräfte geht. Der Block betont die Körperform und die Brustmuskeln.

ZEIT ONLINE: Auch über die weiße Hose wird viel geredet. Die war vorher schwarz.

Dünhölter: Vielleicht soll sie nicht mehr so ablenken. Der rote Block ist dann das Wichtigste. Wenn man das ganze Outfit betrachtet, sieht man nun am ehesten die Brust. Bei den Deutschland-Trikots gab es ja immer diese Trennung zwischen Oberteil und Hose. Bei anderen Nationen nicht. Es wirkt dadurch uniformer. Vielleicht sollen sie ein geschlossenes Mannschaftsbild erzeugen.

ZEIT ONLINE: Von dem Trikot werden wahrscheinlich eine Million Exemplare verkauft. Und die werden nicht nur im Stadion getragen, sondern auch so. Ist ein Fußballtrikot alltagstauglich?

Dünhölter: Mit fällt da diese Vox-Sendung ein, Ab ins Beet, in der dieser Typ immer Fußballtrikots anhat. Also wenn man sich in Kleingärtnerkreisen bewegt, ist es schon alltagstauglich. Nein im Ernst, Sportswear ist mittlerweile alltagstauglich. Mittlerweile kann man zum Anzug Turnschuhe und T-Shirt anziehen und damit in die Oper gehen. Das ist kein Problem mehr. Sportswear hat sich komplett durchgesetzt in unserer Mode.

ZEIT ONLINE: Bedauern Sie das aus ästhetischen Gründen oder ist das gut?

Dünhölter: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es auch um Bequemlichkeit geht und um Unkompliziertheit. In unserer Zeit ist es total wichtig, dass wir unangestrengt und lässig wirken. Das ist ja auch etwas Positives. Aber klar, wenn man so einen bierbäuchigen Typen im Trikot sieht, wünscht man sich schon, dass er sich mal ein Hemd anzieht.

ZEIT ONLINE: Besitzen Sie selber ein Fußballtrikot?

Dünhölter: Nein.

ZEIT ONLINE: Das Trikot kostet im Handel 80 Euro. Zu teuer?

Dünhölter: Wenn es in Bangladesch genäht wurde, schon.