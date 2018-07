Die Töpfe:

Topf 1: Brasilien, Spanien, Deutschland, Argentinien, Kolumbien, Belgien, Schweiz, Uruguay

Topf 2: Chile, Ecuador, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kamerun, Nigeria

Topf 3: Australien, Iran, Japan, Südkorea, Costa Rica, Honduras, Mexiko, USA

Topf 4: Holland, Italien, England, Portugal, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Russland, Frankreich





Wie kommen die Töpfe zustande?

Im ersten Topf ist Brasilien als Gastgeber gesetzt, die weiteren sieben Mannschaften werden nach der Fifa-Weltrangliste vergeben. Die ist zum Teil etwas fragwürdig und schätzt etwa die Schweiz und Belgien höher ein als Italien und Portugal. In Topf 3 finden sich die Mannschaften aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika. Topf 4 ist der europäische Lostopf.

Die Zusammensetzung von Topf 2 ist noch verwirrender: Hier sind die Lose der Mannschaften aus Afrika und die verbliebenen Mannschaften aus Südamerika, die es über die Weltrangliste nicht in den ersten Topf geschafft haben. Zusätzlich wird eine Mannschaft aus dem Europa-Topf in Topf 2 gelost.



Nicht nur Glücksache

Deutschland muss sich keine Sorgen machen und kann mit einer relativ leichten Gruppe rechnen. Dies liegt an einer Ausnahmeregelung, die verhindert, dass mehr als zwei europäische Mannschaften gegeneinander spielen. Andere Mannschaften werden es schwerer haben.

Die Zuteilung der Lostöpfe kann dazu führen, dass Argentinien oder Brasilien schon in der Vorrunde gegen zwei starke europäische Mannschaften aus Lostopf 2 und 4 spielen müssen. Das zeigt auch die Testauslosung der Fifa: Dabei bekam Deutschland mit Ecuador, Iran und Portugal bezwingbare Gegner zugelost. In der schwersten Gruppe würden Brasilien, Frankreich und Italien um den Einzug ins Achtelfinale spielen.



Gegen wen spielt Deutschland?

Deutschland spielt gegen Chile – zumindest, wenn man den bisherigen Auslosungen seit der Weltmeisterschaft 1954 folgt (siehe Grafik). Je dreimal in der WM-Geschichte traf Deutschland in der Vorrunde auf Chile und Serbien. Und noch etwas spricht für Chile als Gruppengegner. Es dürfen keine zwei Mannschaften aus Südamerika in einer Gruppe sein. Weil vier von acht Mannschaften im ersten Lostopf aus Südamerika stammen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland gegen Chile oder Ecuador spielen muss, bei je 50 Prozent.

Deutschlands Gegner in der WM-Vorrunde seit 1954 ©ZEIT ONLINE

Spielt man die unterschiedlichen Möglichkeiten durch, ergeben sich folgende gute und schlechte Szenarien für die deutsche Nationalmannschaft:



Losglück

Deutschland bekommt Kamerun, Australien und Kroatien zugelost oder Nigeria, Honduras und Russland.

Lospech

Deutschland spielt gegen Chile, die USA und Italien oder gegen die Elfenbeinküste, Mexiko und Holland.