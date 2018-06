Bayern München – Raja Casablanca 2:0 (2:0)

Bei seiner ersten Teilnahme an der Klub-WM triumphierte der deutsche Rekordmeister im Finale von Marrakesch gegen Raja Casablanca . Dante (7. Minute) und Thiago (22.) schossen den verdienten Sieg heraus. Nach dem Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und der Champions League sowie dem europäischen Supercup sicherten sich die Bayern als erstes deutsches Team die Vereinsweltmeisterschaft und durften die fünfte Trophäe 2013 in Empfang nehmen.

Die Bayern ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Nach einer Ecke köpfte Jerome Boateng überlegt zu Dante, der aus sechs Metern völlig freistehend keine Mühe hatte. Der Brasilianer war für den im Halbfinale gegen Guangzhou Evergrande eingesetzten Daniel van Buyten in die Innenverteidigung zurückgekehrt.

Im Gegensatz zum überraschenden 3:1-Erfolg über das drittplatzierte Atletico Mineiro aus Brasilien präsentierte sich Casablanca zunächst überfordert, setzte nur auf vereinzelte Konter. Durch die frühe Führung flaute zudem die Stimmung auf den Rängen im Stade de Marrakech merklich ab. Vor der Partie hatten die Heimfans den marokkanischen König Mohammed VI. noch überschwänglich begrüßt, der Herrscher ließ sich von Kapitän Philipp Lahm die Bayernspieler einzeln vorstellen.

Und die Münchner boten dem Monarchen eine abgeklärte, wenn auch nur vereinzelt spektakuläre Vorstellung. Nach 19 Minuten legte Thomas Müller per Hacke auf David Alaba ab, dessen Schuss Casablancas Khalid Askri erst im Nachfassen sicherte. Wenig später passte Alaba nach Zusammenspiel mit Thiago aus halblinker Position zurück auf den Neuzugang vom FC Barcelona – von der Strafraumgrenze zog Thiago überlegt ab zum 2:0.

In einer einseitigen ersten Hälfte mit 76 Prozent Ballbesitz brachte Casablanca das Tor von Manuel Neuer zweimal durch Schüsse von Moussine Yajour (5./19.) leicht in Gefahr. Die größte Chance für den marokkanischen Meister leitete jedoch der deutsche Nationalkeeper selbst ein. Neuer schob den Ball unachtsam in den Lauf von Chemseddine Chtibi, der jedoch das leere Tor verfehlte (38.).

Viel Grund zur Beunruhigung gab es für die Münchner auch in der zweiten Halbzeit nicht, selbst wenn sich wiederholt Nachlässigkeiten in der Defensive einschlichen. Casablanca agierte zu harmlos, und auch die Bayern vergaben einige Chancen. Aus sechs Metern verpasste Xherdan Shaqiri mit einem Lattentreffer das dritte Tor.

In der Schlussphase brachten die Münchner den Sieg über die Zeit, Neuer verhinderte noch gegen Yassine Salhi den Anschlusstreffer. Die Bayern sicherten sich damit die fünfte Trophäe und ein Preisgeld von etwa 3,65 Millionen Euro.

Bayern München: Neuer - Rafinha, Dante, Boateng, Alaba - Lahm - Shaqiri (80. Götze), Kroos (60. Javi Martínez), Thiago, Ribéry - Müller (76. Mandzukic)

Raja Casablanca: Askri - el Hachimi, Benlamalem, Oulhaj, Karrouchy - Erraki - Hafidi (88. Kachani), Moutaouali, Chtibi (50. Mabide) - Iajour (78. Soulaimani), Guehi

Schiedsrichter: Ricci (Brasilien)

Zuschauer: 37.774 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Dante (7.), 2:0 Thiago (22.)

Gelbe Karten: - / Oulhaj, Soulaimani

Beste Spieler: Thiago, Lahm / Moutaouali, Chtibi