Bor. Mönchengladbach – VfL Wolfsburg 2:2 (0:0)



Der VfL Wolfsburg hat die beeindruckende Bundesliga-Heimserie von Borussia Mönchengladbach beendet. Bas Dost erzielte am Sonntag in der 86. Minute den Ausgleich zum 2:2 (0:0) und verhinderte so den neunten Erfolg der Gladbacher vor eigenem Publikum in dieser Saison. Raffael (59. Minute) und Juan Arango (64.) hatten zuvor mit ihren Toren den Rückstand durch Diego (53.) gedreht. Die Borussia schob sich zum Hinrunden-Abschluss dennoch an Borussia Dortmund vorbei auf den dritten Platz. Die Niedersachsen liegen als Tabellen-Fünfter nur drei Punkte hinter Gladbach.



1. FC Nürnberg – FC Schalke 04: 0:0



Der 1. FC Nürnberg hat als erstes Team der Bundesliga-Historie eine Hinrunde ohne Sieg beendet. Die Franken holten nur einen Punkt gegen den FC Schalke 04 und gehen nach dem elften Unentschieden der Saison als Tabellen-17. in die Winterpause. Beim Gast aus Gelsenkirchen saß der in der Kritik stehende Trainer Jens Keller wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht auf der Bank. Die Schalker belegen nach der schwachen Partie vor 42.687 Zuschauern abseits der Europa-League-Ränge Platz sieben.

Werder Bremen – Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)



Die Verfolger des FC Bayern haben zum Hinrundenabschluss der Fußball-Bundesliga eine schwache Vorstellung gezeigt. Der Tabellenzweite Bayer Leverkusen verlor bei Werder Bremen und liegt nun sieben Punkte hinter den Münchnern, die wegen der Club-WM ihre Partie des 17. Spieltags beim VfB Stuttgart erst Ende Januar bestreiten. Werder hingegen zeigte nach nur einem Sieg in den vergangenen zehn Partien eine überzeugende Leistung. Bremens Torwart Raphael Wolf musste nach 14 Gegentreffern in seinen ersten drei Auftritten erstmals kein Tor hinnehmen. In der 74. Minute sorgte Santiago García für den Jubel der Heimfans.

Borussia Dortmund – Hertha BSC 1:2 (1:2)

Auch für Dortmund kommt die Winterpause zum richtigen Zeitpunkt. Mit eigenen Fehlern ihrer jungen Abwehrspieler luden die Dortmunder Berlin zu Treffern ein. Bei seinem Bundesligadebüt sah zunächst Herthas 18-jähriger Torwart Marius Gersbeck nicht gut aus, sein ungestümes Rauslaufen nutzte Marco Reus in der siebten Minute zur frühen Führung. Berlin zeigte sich aber unbeeindruckt, konterte den BVB nach einem Patzer von BVB-Linksverteidiger Erik Durm aus, Adrian Ramos (23.) vollendete mit seinem elften Saisontor. Sami Allagui (45.) drehte die Partie endgültig, Marian Sarr zeigte sich zuvor unkonzentriert. Damit kassiert Dortmund die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Ligaspielen und muss um Platz drei bangen. Borussia Mönchengladbach braucht am Sonntag nur einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg, um vorbeizuziehen.

SC Freiburg – Hannover 96 2:1 (2:0)

Hannover 96 verpasste auch im achten Auswärtsspiel dieser Saison einen Punktgewinn auf fremden Platz. Admir Mehmedi sorgte mit seinem Doppelschlag (25./36.) für den verdienten Erfolg der Freiburger. Leonardo Bittencourts Anschlusstreffer (90.+2) kam zu spät. Damit steigt der Druck auf Hannovers Trainer Mirko Slomka – Rang 13 zum Jahresabschluss dürfte Vereinschef Martin Kind ganz und gar nicht zufriedenstellen. Die Freiburger hingegen verkürzen mit dem ersten Erfolg nach fünf Pflichtspielniederlagen nacheinander ihren Rückstand auf Eintracht Frankfurt.

Eintracht Braunschweig – 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0)

Braunschweig verlässt zumindest bis zum Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr) den letzten Tabellenplatz. Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht ärgerte sich zunächst, dass Schiedsrichter Guido Winkmann einen Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung von Torsten Oehrl zu Unrecht nicht gab. Mit einem verwandelten Foulelfmeter schaffte Oehrl (29.) jedoch wenig später doch noch das entscheidende Tor. Timo Perthel (82.) sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte.

Hamburger SV – FSV Mainz 05 2:3 (1:0)

Der bislang heimschwache HSV verpasste einen versöhnlichen Jahresabschluss. Hakan Calhanoglu (21.) sorgte für Hoffnung auf den dritten Sieg vor eigenem Publikum, Shinji Okazaki (47.) und Nicolai Müller belohnten Mainz kurz nach der Pause für eine gute Leistung. Rafael van der Vaart (82.) gelang zunächst der Ausgleich für die Hanseaten, die die Partie nach Gelb-Rot für Tomas Rincon (82.) zu zehnt beendeten. In der Nachspielzeit erzielte Okazaki den Mainzer Siegtreffer (90.+2).