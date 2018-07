Wer spielte wie gegen wen?

Hertha BSC – Werder Bremen 3:2

FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach 0:0

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:2

FC Augsburg – Eintracht Braunschweig 4:1

FC Bayern – Hamburger SV 3:1

Hannover 96 – 1. FC Nürnberg 3:3

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 3:1

Schalke 04 – SC Freiburg 2:0

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 0:1

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Was war das für ein ereignisreiches Wochenende! Ein chinesischer Hase fliegt zum Mond. Die Sozis sagen Ja. Ein Anwalt mahnt Internet-Pornonutzer ab. Und fast wäre noch eine weitere, ähnlich spektakuläre Schlagzeile hinzugekommen: Der 1. FC Nürnberg gewinnt ein Fußballspiel! Aber nur fast. In der Nachspielzeit kassierten die Franken noch das 3:3 in Hannover. Was aus drei Gründen noch tragischer ist, als es ein Gegentor in der Nachspielzeit ohnehin ist. Nürnberg hat als einzige Mannschaft im deutschen Profifußball in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Nürnberg hatte zur Pause 3:0 geführt. Und beim 2:3 durch Hannovers Mame Diouf übersahen die Schiedsrichter eine Abseitsstellung, die auch die Chinesen vom Mond aus erkannten. Nürnberg schimpfte ("um einen Sieg betrogen") und flüchtete sich via Twitter in bösen Humor. Von den unzähligen Fehlpässen und Stellungsfehlern ihrer Mannschaft schickten die Nürnberger jedoch keinen Screenshot in die Welt.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Beim Hamburger SV geht es aufwärts. In den Vorjahren setzte es in München ein 0:6, 0:5 und 2:9, regelmäßig gefolgt von Abbitte-Grillfesten mit den Fans. Dieses Mal blieb der Rost kalt, der HSV kam mit einem 1:3 davon. Das lag auch an den Bayern, die in ihrem letzten Bundesliga-Spiel 2013 locker ausliefen. Sie streuten nur wenig Spektakuläres ein, einen tollen Kroos-Pass (vor dem 1:0) und ein noch tolleres Götze-Jongliertörchen (2:0). Die gegrölte und geklatschte Jingle-Bells-Einlage fürs Vereinsfernsehen war sicher kraftraubender. Man beachte Philipp Lahms Rauschebart.

Wer stand im Blickpunkt?

Natürlich Ursula von der Leyen, die neue Mutter der Kompanie. Erst hieß es, sie werde Innenministerin, dann Verteidigungsministerin. Das alles las man so häufig, dass die Buchstaben vor einem leicht zur Innenverteidigungsministerin verschwammen. Das wäre doch eine nette Idee, dachte man. Ein neues Ressort, das der kommenden Großen Koalition ein wenig Pep geben würde. Möglicherweise ein Ministerium, das auch für Borussia Dortmund interessant wäre, in der Innenverteidigung hat der Klub ja große Probleme. Weshalb er in Hoffenheim schon 0:2 zurücklag, um dann in einem Kraftakt noch das 2:2 zu schaffen. Dortmund-Spiele sind mitunter unterhaltsamer als Regierungsbildungen, doch trotz des ganzen Spektakels holte Dortmund in den vergangenen fünf Ligaspielen nur vier Punkte. Hinten sind sie alle krank und vorne zu verschlampt. Die Bayern sind uneinholbar enteilt und so zerbricht gerade die Fußball-GroKo aus Bayern und dem BVB, die dem Fußballland in den vergangenen Jahren so viele schöne Stunden bescherte. Aber genug der billigen Politikanalogien. Wobei, wussten Sie schon, Gerd Müller wird Entwicklungshilfeminister...