Eintracht Frankfurt – Apoel Nicosia 2:0 (0:0)

Die in der Liga taumelnde Frankfurter Eintracht hat die Europa League wieder einmal zur Aufhellung der Stimmung genutzt. Durch Tore von Stephan Schröck (67. Minute) und Constant Djakpa (77.) gewannen die bereits zuvor als Gruppensieger feststehenden Hessen ihr letztes Vorrundenspiel gegen APOEL Nikosia mit 2:0 (0:0) und tankten mit dem dritten Heim-Dreier in Europa wieder Selbstvertrauen für die Fußball-Bundesliga. Dort warten die Hessen seit zehn Spielen auf ein Erfolgserlebnis.



Im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel hatte Eintracht-Coach Armin Veh seine Elf wie angekündigt gründlich umgekrempelt. Mit Anderson, Flum und Inui standen nur drei Akteure in der Startelf, die auch am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen Hoffenheim aufgelaufen waren. Von den eingesetzten Reservisten konnte sich am meisten Schröck für einen Liga-Einsatz am Sonntag bei Bayer Leverkusen empfehlen. Der frühere Fürther sorgte für Wirbel auf der rechten Seite und war auch Schütze des Führungstores, als er eine Flanke von Djakpa einköpfte. Der Ivorer Djakpa beseitigte schließlich mit einem Freistoß in den Torwinkel die letzten Zweifel am Frankfurter Sieg.

Die zweite Garnitur der Frankfurter benötigte eine knappe Viertelstunde Anlaufzeit, dann hatte sie die Partie gegen die Zyprer sicher im Griff. Die erste gute Gelegenheit für die Eintracht vergab Jan Rosenthal (16.), der eine Hereingabe von Schröck aus bester Schussposition weit über den Kasten jagte. Wenig später verpasste der nach auskuriertem Muskelfaserriss ins Team zurückgekehrte Marco Russ das mögliche 1:0, als er aus kurzer Distanz einen zyprischen Abwehrspieler anschoss (22.).

Allerdings gab es im Spiel der Frankfurter trotz der klaren Feldvorteile auch viel Leerlauf. Um die sicher stehende APOEL-Abwehr zu knacken, fehlten dem Angriffsspiel zu häufig Tempo und Ideen. Bei den letzten Chancen vor der Pause scheiterte Inui (37./45.+1) jeweils an Gäste-Schlussmann Dionysis Chiotis. Auf der Gegenseite verbrachte Felix Wiedwald bei seinem Pflichtspieldebüt im Frankfurter Tor in den ersten 45 Minuten einen geruhsamen Abend. Der frühere Duisburger hatte in der 65. Minute seine erste Prüfung zu bestehen, als er einen Kopfball des eingewechselten Vinicius über die Latte lenkte.

Die Frankfurter Überlegenheit hielt auch nach der Pause an, aber auch die Ungenauigkeiten im Abschluss setzten sich fort. In der 54. Minute flog ein Distanzschuss von Srdjan Lakic am Tor vorbei. Danach schaffte es der Kroate nicht, den Ball aus sieben Metern per Kopf an Chiotis vorbeizubringen (62.). Dann sorgten Schröck und Djakpa mit ihren Toren doch noch für Erleichterung auf den Rängen.

Eintracht Frankfurt: Wiedwald - Celozzi, Russ, Anderson, Djakpa - Flum, Barnetta (61. Kittel) - Schröck, Inui (78. Bakalorz) - Lakic (69. Joselu), Rosenthal

APOEL Nicosia : Chiotis - Solomou, Borda, João Guilherme, Antoniades (64. Cristian) - Nuno Morais (46. Vinicius) - Sotiriou, Charalambides (46. Manduca), Artymatas, Alexandrou - Sheridan

Schiedsrichter: Studer (Schweiz)

Zuschauer: 32.400

Tor: 1:0 Schröck (67.), 2:0 Djakpa (77.)

Gelbe Karten: Schröck / Cristian, Manduca, Solomou, Vinicius

Beste Spieler: Schröck, Wiedwald / Chiotis, Alexandrou