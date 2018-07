Auf der WM-Stadion-Baustelle im brasilianischen Manaus ist ein Arbeiter tödlich verunglückt. Der 22 Jahre alte Mann sei aus 35 Metern Höhe gestürzt und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Er ist damit bereits der fünfte Mensch, der bei den Bauarbeiten vor der Fußball-WM 2014 in Brasilien gestorben ist.

Erst eine Woche vor der WM-Auslosung waren beim Bau des WM-Stadions in São Paulo zwei Arbeiter gestorben, als ein umstürzender Kran die Dachkonstruktion teilweise zum Einsturz brachte. Zuvor starb bereits ein Mensch durch einen Unfall in Manaus sowie ein weiterer in einem Stadion der Hauptstadt Brasília.

Der Fußball-Weltverband Fifa und das WM-Organisationskomitee sprachen der Familie ihr Beileid aus. "Es ist sehr traurig zu hören, dass ein junger Arbeiter heute am frühen Tag in der Arena da Amazônia gestorben ist", twitterte Fifa-Präsident Joseph Blatter am Samstagabend.

Die Arbeiten an der Arena da Amazônia würden bis Montag eingestellt, teilte die Bauleitung mit. Das Stadion im nordbrasilianischen Manaus sollte bis zum 20. Dezember fertiggestellt und am 15. Januar eröffnet werden. Die Spielstätte gilt als der exotischste Stadionstandort der WM 2014. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 192 Millionen Euro.

Insgesamt wird die WM in Brasilien in zwölf Stadien ausgerichtet. Die Kosten für das Sportereignis in Höhe von etwa acht Milliarden Euro stießen in der Bevölkerung auf Kritik und waren ein Grund für die landesweiten Massenproteste im Sommer.