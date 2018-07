"Im Training bin ich eine Sau", sagt der Fischer Fritz, und da fürchte ich mich dann doch ein bisschen. Denn das will ich machen: Bei ihm trainieren, der Biathlon-Legende, dem Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger. Im oberbayerischen Ruhpolding betreibt der 57-Jährige ein Biathloncamp, in dem jedermann den Skilanglauf mit Schießeinlage ausprobieren kann.



Wird er, der lange bei der Bundeswehr war und den Drill dort liebte, mich jetzt quälen, bis ich kotzen muss? Nein, nein, sagt er, "ich meine die Härte sich selbst gegenüber. Immer nur Druck, immer nur Sau sein bringt als Trainer keinen Erfolg."



Anstrengend wird es trotzdem schnell genug. Und das liegt an jenem Teil des Zweikampfs, den man als Zuschauer dieses Winter-Volkssports gar nicht so recht ernst nimmt. Alle Blicke hängen ja an den Trefferanzeigen vom Schießstand, während die Laufabschnitte als pure Selbstverständlichkeit erscheinen, bei der man als Couch-Potato in aller Ruhe den Glühwein vom Herd holt. Mühelos gleiten die Athleten dahin, und als einigermaßen geübter Inlineskater dürfte das auch für mich kein Problem sein. Dachte ich.



Aber nix da: Egal, wie ich auch kante, mich auf den Beinabdruck konzentriere und den Armzug kontrolliere – es will nicht recht vorangehen bei minus acht Grad in der Chiemgau-Arena. Es ist offenbar nicht nur für die Ausdauer notwendig, dass ein Spitzenathlet 7.000 bis 8.000 Kilometer im Jahr runterreißt. Auch des Läufers Leichtigkeit kommt nur mit Üben, Üben, Üben.

Infobox - Reporter On Ice Reporter On Ice Wintersport? Naja, im Fernsehen sieht es oft doch eher langsam aus. Aber stimmt das? Und wie fühlt es sich an, beim Eishockeyspielen oder Skifliegen oder Curling? Um der olympischen Wahrheit näher zu kommen, testen wir es – bis zum Start der Olympischen Winterspiele, am 7. Februar in Sotschi, veröffentlichen wir jede Woche einen Selbstversuch unserer Reporter.



Es ist schon Abend, als ich nach quälenden Trainingsrunden endlich zur Waffe greifen darf. Grelles Flutlicht bestrahlt die Matten, auf denen die Kleinkalibergewehre in Grellorange für die Biathlon-Novizen bereitliegen. Zum Schutz der Zivilbevölkerung ist es uns verboten, das Ding auch nur einen Meter auf dem Rücken zu tragen. Dennoch dauert es eine Weile, bis ich mich samt der dünnen Latten an meinen unteren Extremitäten so sortiert habe, dass ich bereit bin für das erste Liegendschießen. Lektion zwei: Was so einfach aussieht – hinfahren, fallen lassen, Visier richten, Schuss – ist mindestens so kompliziert wie ein Boxenstopp in der Formel 1: Hier werden Rennen entschieden.

Das Schießen selbst dagegen funktioniert auch nicht viel anders als auf der Kirmes. "Wenn’s schwarz wird im Ringkorn, drückst du ab", sagt Fischer. Mehr nicht? "Bring hundert Gramm Druck auf den Abzugshebel." Fünfhundert ist das volle Abzugsgewicht, ich taste mich also ran – und Feuer. Als erfahrener TV-Biathlet erkenne ich den Treffer in 50 Meter Entfernung schon am Geräusch: Er klingt satter als der Fehler, der höhnisch herüberscheppert.



Zehn Treffer. Ehrlich!

Mit dem Zeigefinger ziehe ich den Verschluss zurück, der Daumen schiebt ihn wieder vor – fertig für den nächsten Schuss. Auch dieses Laden nimmt ein Außenstehender kaum wahr, und dennoch ist es ein Herzstück dieser Sportart: Ohne Vertrauen in die Technik kein perfektes Rennen. "Meine ganze Karriere lang hatte ich immer den gleichen Verschluss", sagt Fischer. Nur das Rohr seines Gewehrs hat er für die halbe Million Schüsse seines Lebens ab und an gewechselt.



Mir sind solche Sentimentalitäten vorerst schnuppe, ich lade neunmal durch, und immer wechselt danach Schwarz zu Weiß: zehn Treffer. Ehrlich! Liegt aber auch daran, dass ich liegend auf jene fast dreimal so großen Scheiben schieße, die die Profis stehend meistern müssen. Und "unter Belastung geschossen" war das natürlich auch noch nicht.