Wer spielt wann gegen wen?

Borussia Mönchengladbach – Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – FC Augsburg (Samstag, 15.30)

VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz

VfL Wolfsburg – Hannover 96

1. FC Nürnberg – TSG Hoffenheim

SC Freiburg – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – Hertha BSC (Samstag, 18.30)

Werder Bremen – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 15.30)

Hamburger SV – FC Schalke 04 (Sonntag, 17.30)



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Alle, immerhin mussten wir 789 spitzenfußballlose Stunden mit slammenden Studentinnen und Pannen beim Pannendienst füllen. Nun endet die Winterpause, jetzt, da der Winter beginnt. Die Spieler wird es nicht stören, sie haben alle im Trainingslager Sonne getankt. Allen voran die Bayern, die in Katar waren und sich dort sowohl von mit Rolex-Uhren um sich werfenden Freunden als auch nepalesischen Sklaven ferngehalten haben, sonst könnte die heile Bayern-Welt ja doch noch ins Wanken kommen. Andererseits, ein bisschen hat sie schon beim Testspiel gegen Red Bull Salzburg gewackelt, Österreichs Brauseverein. 0:3 hieß es am Ende, wir dachten erst, das Ergebnis habe der ADAC ermittelt. Kann das alles wirklich nur an Peps Dreierkette gelegen haben? Wir möchten es nicht glauben, sondern lieber an den Anfang einer Aufholjagd von wem auch immer. Die Bundesliga braucht mehr Julia Engelmanns. Denn eines Tages, Baby, werden wir alt sein und von all den Meistern träumen, die wir hätten haben können. Drum lasst uns auf Tabellendächer klettern und erkennen, dass FC Bayern kein Anagramm von Meisterschaft ist, sondern nur von Ynbfarec! In Gladbach, beim freitäglichen Gegner, lebt man schon nach der Devise YOLO:



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Auch in Deutschland gibt es einen Brauseklub. In Leipzig, ausgerechnet, der Stadt von Auerbachs Keller. Doch nicht auf Weinfässern, sondern auf Plastedosen kamen vor ein paar Jahren österreichische Mephistophelesse dahergeritten, mit viel Geld in den Taschen. Weil am Golde ja alles hängt. Sie kauften einen Klub und wollen mit ihm in die Champions League, mindestens. Derzeit ist es noch die Dritte Liga, am Wochenende steht ein Spiel gegen Wacker Burghausen an. Doch wie es ausgeht, könnte völlig egal sein. Die DFL hat verlauten lassen, mit der Lizenz könnte es eng werden, weil das Projekt ... Verzeihung: der Klub, nicht basisdemokratisch genug ist. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 800 Euro, diesen Spaß leisten sich derzeit nicht einmal ein Dutzend Mitglieder. Das verträgt sich schlecht mit der 50+1-Regel. Bei RasenBallsport Leipzig (Namen sind Schall und Rauch) nimmt man es gelassen. Man ahnt, dass der entsprechende DFL-Paragraf wackelig ist und könnte es drauf ankommen lassen. Leipzig, mir graut’s vor dir!

Wer steht im Blickpunkt?

Der Fan, das unbekannte Wesen. Während die engagierten unter ihnen am vergangenen Wochenende auf dem Fankongress versuchten, Lösungen zu finden, prügelten die dämlichsten fröhlich drauf los. Bei einem Freundschaftsspiel zwischen Köln und Schalke schlugen 100 bis 200 Hooligans in der Kölner Innenstadt aufeinander ein. Ein 40-Jähriger wurde schwer verletzt. Normalerweise werden diese Kämpfe irgendwo auf der grünen Wiese ausgetragen, dieses Mal mussten schockierte Passanten zuschauen, einige fingen an zu weinen. Das ruft natürlich wieder all jene Jägers und Wendts auf den Plan, die in jedem Fußballfan, der keinen Knicks vor Polizisten macht, einen Terroristen sehen. Mitte der Woche wurde gar darüber debattiert, bei künftigen Revierderbys zwischen Schalke und Dortmund auf Gästefans zu verzichten. Das ging vorerst nicht durch. Noch nicht.

Wer macht das Tor des Wochenendes?

Hertha macht weiter wie in der Hinrunde. Und wieder bekommt die Eintracht sechs Stück. Hier der letzte, euphorisch gefeierte Treffer durch den eingewechselten Ronny. Eine echte Rakete, nix zu machen für Frankfurts Keeper Trapp.



Die tollsten Amateurtore (Folge 11) Die Highlights der Woche von hartplatzhelden.de: Tor zum 6:2 durch Ugur Mutlu (Spandauer SV II gegen Steglitz GB, Kreisliga C).

Haben auch Sie ein Tor aus dem Amateur- oder Jugendfußball auf Video? Dann laden Sie es bei den Hartplatzhelden hoch, der Sportschau für die Kreisliga. Besondere Tore zeigen wir in der Bundesliga-Vorschau.