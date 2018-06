Jérôme Champagne kommt auf Ideen. Im Mai 2015 will er Präsident des Fußballweltverbands Fifa werden. Der 55-jährige Franzose gab am Montag in London seine Kandidatur bekannt. "Wir können so nicht weitermachen. Man muss sich entscheiden, entweder nur zuzuschauen oder etwas zu tun. Wir brauchen eine demokratischere Fifa", sagte er.

Champagne kommt auch auf inhaltliche Ideen. Vor zwei Jahren schrieb er in einem langen Brief an alle Weltverbände, welche Entwicklungen des Fußballs er kritisch sieht, was er verbessern möchte. Die Fachwelt las den Brief als Wahlprogramm. Er handelt von großen Themen wie Macht, Ethik, Demokratie, Gerechtigkeit und Umverteilung. Die Rolle der Fifa in der Ökonomie des Fußballs sei eine Mischung aus Robin Hood und dem Sheriff von Nottingham, sagte er der New York Times.

So kritisiert Champagne zum Beispiel den Elitismus vor allem im europäischen Fußball. Der sei gegenüber anderen Kontinenten privilegiert und überfinanziert, aber auch in sich auf wenige Vereine und Spieler konzentriert. Möglich, dass ein Fifa-Präsident Champagne anstreben würde, Europa einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft abzunehmen oder Druck auf den europäischen Fußballverband Uefa ausüben würde, das TV-Geld der Champions League anders zu verteilen. Die Weltmeisterschaft in Katar hält er "für ein moralisches und philosophisches Problem".

Champagne stellt viele Regeln infrage, in einem Gespräch mit ZEIT ONLINE im vorigen Jahr kritisierte er die Politik: "Weil die EU Sport als eine wirtschaftliche Tätigkeit wie alle anderen betrachtet, weil sie den nationalen Charakter des Fußballs zugunsten einer künstlichen europäischen Dimension aufgegeben hat und weil sie ihr deregulierendes Primat für den freien Warenverkehr verteidigen wollte, hat die EU dem Fußball ein hyperkapitalistisches Element eingeschrieben: das Bosman-Urteil." Champagne sieht in dem Urteil von 1995, wonach Ablösesummen für Spieler nach Vertragsende wegfallen, die entscheidende Ursache für den stetig wachsenden wirtschaftlichen Abstand zwischen den Vereinen.

Hyperkapitalismus und Elitismus sind im Sport ungewöhnliche, linke Kampfbegriffe. Champagne unterscheidet sich dadurch vom klassischen Sportfunktionär. Der Prototyp ist Sepp Blatter, der aktuelle Fifa-Präsident, der für den moralischen Bankrott der Fifa verantwortlich ist. Er steht nicht für Inhalt, sondern für Machtspiele. So nutzt er die Debatte um Katars Menschenrechte, um seinem Rivalen, dem Uefa-Präsidenten Michel Platini, eins auszuwischen.

Der ehemalige Diplomat Champagne durchdringt das Business Fußball auf intellektuelle Art. Er wirbt für seine Ideen und verteidigt sie leidenschaftlich und gesellig – wenn's sein muss, bis in den späten Abend, beispielsweise auf Tagungen wie der sportkritischen Konferenz Play the Game im Jahr 2011 in Köln.

Wie man Mehrheiten organisiert, scheint aber auch Champagne zu wissen. Außerhalb des Fußballs weitgehend unbekannt, haben sich er und die Diplomatenfamilie seiner Frau innerhalb des Fußballs ein gutes Netzwerk aufgebaut. Vor allem in Afrika dürfte er viele Stimmen holen. Auch Pelé zählt zu seinen Unterstützern. Brasiliens Legende gilt aber nicht als Reformkraft, die Proteste seiner Landsleute während des Confed Cups kritisierte er. Von 1999 bis 2010 war Champagne Blatters Berater in der Fifa. Dann trennte sich Blatter von Champagne, offenbar weil Champagne einigen Fifa-Granden zu mächtig wurde. Seitdem beriet der mehrsprachige Champagne verschiedene Fußballverbände, etwa den von Palästina oder vom Kosovo.

Obwohl er Blatter lange begleitet hat, ist von Champagne kein Skandal bekannt. Aber auch kaum ein kritisches Wort über Blatter. Heute gab Champagne sogar zu verstehen, dass er gegen Blatter kaum gewinnen, vielleicht gar nicht antreten werde, falls der nächstes Jahr mit dann 79 Jahren erneut kandidieren sollte. Dass die Fifa eine gemeinsame Lösung mit Blatter und Champagne finden könnte, halten Insider nicht für ausgeschlossen.

Manche vermuten gar, Champagne sei ein Strohmann Blatters, um Platini unter Druck zu setzen. Danach müsste Platini nun endlich seine Kandidatur für den Fifa-Thron öffentlich machen, worüber seit Jahren gemunkelt wird. Champagne bestreitet dies. Er führe eine eigenständige Kandidatur.

Sportpolitik ist ein undurchsichtiges und verlogenes Geschäft. Möglich, dass sie mit einem Fifa-Chef Champagne durchsichtiger, glaubwürdiger, offener würde. So hält er seit Jahren Kontakt zu Fifa-Kritikern, einige von ihnen lud er zu seiner Verkündung nach London ein. Sollte er seine Worte ernst meinen, wäre Champagne ein Hoffnungsträger für den debatten-, diskurs- und ethikarmen Fußball.