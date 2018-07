Etwa eine Woche nach seinem schweren Skiunfall zeigt der frühere Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher leichte Zeichen der Besserung. Die Ärzte des Krankenhauses im französischen Grenoble, wo Schumacher mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Koma liegt, gingen erstmals von einem geringfügig verbesserten Gesundheitszustand aus, berichtet der Sportinformationsdienst (SID). Nach wie vor könne aber alles passieren, Schumacher schwebe weiterhin in Lebensgefahr.

Schumachers Managerin Sabine Kehm bestätigte, dass sich der Zustand am Wochenende insgesamt stabilisiert und damit gebessert hat. Sie bestätigte aber nicht, dass der 45-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr sei.



Schumacher werde "kontinuierlich überwacht", hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Ärzte und Kehms. Details der Behandlung wurden nicht genannt. Die französischen Ermittler, die die Unfallursache untersuchen, wollen sich am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz in der Alpenstadt Albertville äußern. Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Unfall vor gut einer Woche wie üblich Ermittlungen eingeleitet.

Schumacher war am 29. Dezember von einer Skipiste abgekommen und verunglückt. Mit seinem Kopf prallte er dabei so hart auf einen Felsen, dass sein Helm zerbrach. Der 45-Jährige musste zweimal operiert werden. Die Ärzte stellten im Schädelinnern Blutergüsse, Gehirnprellungen und Schwellungen im Gehirn fest. Schumacher befindet sich im künstlichen Koma.