Michael Schumacher war kurz vor seinem schweren Skiunfall offenbar in mäßigem Tempo unterwegs. Wie der ermittelnde Staatsanwalt Patrick Quincy bei einer Pressekonferenz in Albertville mitteilte, war der frühere Formel-1-Weltmeister auf einer Piste mit "sehr geringer Neigung" unterwegs. Schumachers Tempo sei nicht überhöht, sondern den Gegebenheiten der Piste angepasst gewesen und sei durch eine Wende zuvor weiter verringert worden.

Eine genaue und abschließende Einschätzung der Geschwindigkeit sei bisher aber noch nicht möglich, so der Staatsanwalt weiter. Er und die ermittelnden Beamten wiesen mehrfach daraufhin, dass Schumacher offensichtlich ein sehr guter Skifahrer sei. "Der Grad seiner Verletzung heißt nicht, dass er in hohem Tempo unterwegs gewesen war", bemerkte Quincy.

Die Ermittler informierten die Öffentlichkeit – vertreten durch Hunderte Pressevertreter internationaler Medien – auch über den genauen Weg Schumachers kurz vor dem Unfall. Der Deutsche sei etwa drei bis sechs Meter außerhalb der markierten Pisten unterwegs gewesen und schließlich mit dem Kopf voran auf einen Felsen geprallt. Dieser lag acht Meter von der markierten Piste entfernt. Bei dem Aufprall sei Schumachers Helm zerbrochen.





Ausrüstung in sehr gutem Zustand

Die Ermittler stützen sich bei ihrer Untersuchung vor allem auf das zweiminütige Video von Schumachers Helmkamera, das nun von einem Experten vor allem im Hinblick auf dessen Geschwindigkeit weiter ausgewertet werden soll. Untersucht werden auch die Skier. Stephane Bozon, einer der weiteren Ermittler, sagte aber, dass die Skier "nach unseren Erkenntnissen nicht die Ursache für den Unfall" gewesen sind. Die Ausrüstung des einstigen Spitzensportlers sei in sehr gutem Zustand gewesen.

Quincy zufolge sei noch offen, ob strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden. Dies betreffe auch mögliche Ermittlungen gegen den Pistenbetreiber im Skigebiet von Méribel. Allerdings sieht die Staatsanwaltschaft keine Versäumnisse beim Betreiber. "Die Normen sind eingehalten worden", sagte der Staatsanwalt hierzu. Die Ermittlungen zum Unfall würden aber noch "mehrere Wochen" dauern.

Bislang kein Video von deutschem Zeugen

Große Zweifel hegen die Ermittler an der Existenz einer Videoaufnahme zum Skiunfall, den einem Bericht des Spiegel zufolge ein deutscher Tourist gefilmt haben soll. Der Zeuge erklärte sich demnach bereit, sein Videomaterial an die Staatsanwaltschaft zu übergeben, was aber bislang offenbar nicht geschehen ist. Bis zum heutigen Tag, so Quincy, habe sich kein Zeuge mit einer solchen Aufnahme gemeldet. "Ich persönlich habe Vorbehalte, sogar Zweifel, was das Thema angeht."

Am 29. Dezember hatte sich Schumacher bei einem Sturz im Skigebiet oberhalb von Méribel schwere Kopfverletzungen zugezogen. Seitdem liegt er mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus von Grenoble. Er wurde bereits mehrmals operiert und kurz nach seiner Einlieferung in ein künstliches Koma gelegt. Der 45-Jährige schwebt nach wie vor in Lebensgefahr, sein Gesundheitszustand soll sich inzwischen aber leicht gebessert haben.