Irgendwann sagt Mardiros Demertschan gar nichts mehr. Während seine Frau und seine Schwiegermutter seine Geschichte erzählen, schimpfen, sich in Rage reden, immer lauter werden, sitzt Demertschan nur schweigend da und raucht. Die Hände auf der Lehne gefaltet. Ab und zu lässt er das Kinn auf seine Finger sinken. Und wenn er die Zigarette an seine Lippen führt, kann man die Lücken sehen, Polizisten haben ihm die Zähne ausgeschlagen.

Mardiros Demertschan schweigt, während seine Frau und seine Schwiegermutter ihren Zorn in Worte fassen.

Vor mehr als einer Stunde hat der 38-Jährige einen Stuhl an den Küchentisch geschoben, sich rittlings daraufgesetzt und angefangen zu berichten. Von Hoffnung. Von Gier, Gewalt und Ungerechtigkeit. Von Olympia.

Demertschans Geschichte beginnt im Juli 2007, als Sotschi den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2014 erhält. Der russische Kurort am Schwarzen Meer verfügt damals über keine einzige Wettkampfstätte, viel zu wenige Hotels, keine taugliche Infrastruktur. Es ist der Beginn eines beispiellosen Baubooms, der die Stadt umkrempelt und der auch jetzt, wenige Wochen vor dem Beginn der Spiele, noch anhält. Überall entstehen Hochhäuser, Straßen, Sportarenen. Die Kosten sind auf mehr als 40 Milliarden Euro gestiegen. Die Winterspiele bringen viel Geld nach Sotschi. Nie war Olympia teurer, und es wird einige Menschen sehr, sehr reich machen. Meist jene, die bereits reich sind.

Geld verdienen zu jeder Jahreszeit



Auf 900 Metern Höhe hat der kremltreue Oligarch Wladimir Potanin den Ort Rosa Khutor in den Kaukasus stemmen lassen, hier werden Skirennläufer und Snowboarder um Medaillen kämpfen. Potanin wird nach den Spielen an jedem Skipass, jeder Bratwurst und jedem Bier verdienen – ganz Rosa Khutor ist Privatbesitz, auch wenn der Ort den Eindruck eines Bergdörfchens in den Alpen erwecken soll. Eine gerade erst fertiggestellte Zugstrecke führt hinauf zu den neuen Pisten.

Nach den Olympischen Spielen sollen russische Touristen nach Sotschi strömen, morgens Ski fahren und nachmittags am Strand liegen. Unten am Schwarzen Meer, im olympischen Dorf der Winterspiele, werden Swimmingpools gebaut. Aber nicht für die Sportler. Hier sollen Urlauber aus Moskau baden, wenn die Athletenunterkünfte erst einmal in Ferienwohnungen umgewandelt sind. Der Traum von Winterspielen unter Palmen ist auch der Traum von zwölf Monaten Tourismus im Jahr, vom Geldverdienen zu jeder Jahreszeit.

Mardiros Demertschan hoffte auf Sotschi



Auch Mardiros Demertschan hoffte, dass dieser Traum ihm zu ein bisschen Wohlstand verhelfen werde.

Im vergangenen Frühling erzählt ein Nachbar Mardiros Demertschan, dass auf einer der unzähligen Baustellen Arbeiter gesucht werden. Ganz Sotschi ist eine Baustelle. Überall staubt und lärmt es. Vom Strand des Schwarzen Meers sind es nur ein paar Schritte zum neuen Stadion, wo am 7. Februar die Winterspiele feierlich eröffnet werden. Von der Baustelle dringt das Rattern von Dieselgeneratoren und das Kreischen von Sägen herüber. Die zweistöckigen Container-Unterkünfte gleich daneben, wo schmutzige Arbeitshosen und T-Shirts über dem Stacheldrahtzaun zum Trocknen aufgehängt sind, werden im Februar genauso verschwunden sein wie die streunenden Hunde, die in den tiefen Furchen dösen, die Lastwagen im Schlamm hinterlassen haben.