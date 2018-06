Eines der größten Dramen der jüngeren deutschen Biathlon-, ach was, der deutschen Sportgeschichte, beginnt 21 Stunden, bevor die Damenstaffel im Laura Biathlon Center gestartet wird. In einer dürren Mitteilung gibt der Deutsche Olympische Sportbund bekannt, dass er am Donnerstagabend um 21.30 Uhr vom IOC informiert worden sei, dass "die A-Probe bei einem Mitglied der Deutschen Olympiamannschaft ein von der Norm abweichendes Ergebnis erbracht hat". Im Klartext: Jemand hat gedopt.

Den ganzen Tag über schwirren die Gerüchte, der Name Evi Sachenbacher-Stehle macht die Runde. Den strikten Regularien des IOC folgend, halten alle Offiziellen still. Dann legt die Sportlerin schließlich selbst die Karten auf den Tisch: "Ich erlebe gerade den schlimmsten Albtraum, den man sich vorstellen kann, denn ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie es zu der positiven Probe gekommen ist", sagt Sachenbacher-Stehle.

Genommen wurde ihre Probe am Montag nach dem Massenstartrennen, bei dem die Biathletin eine Medaille knapp verpasst hatte: Trotz vier fehlerfreier Schießeinlagen kam die umgeschulte Langlauf-Olympiasiegerin nur auf Platz vier.

Positiv getestet wurde sie auf Methylhexanamin – ein Stimulanzmittel, das im Wettkampf verboten ist. Häufig ist es Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln, die für extremen Fettabbau oder auch Muskelaufbau werben. Die Nebenwirkungen sind gewaltig: Blutdruckanstieg, der möglicherweise zu Herzinfarkt und Hirnblutung führen kann; sogar ein Fall von akuter Hepatitis und Leberschaden ist nachgewiesen.

Unbedenklichkeit sei bestätigt worden

Offenbar hat die beste deutsche Biathletin in Sotschi dieses Mittel benutzt, sich dabei aber sicher gefühlt: "Nahrungsergänzungsmittel hatte ich im Labor vorher überprüfen beziehungsweise mir die Unbedenklichkeit von den Herstellern bestätigen lassen, um immer auf der sicheren Seite zu sein", sagte Sachenbacher-Stehle.

Chefbundestrainer Uwe Müssiggang nennt es trotzdem eine "Riesendummheit": "Hundert mal haben wir den Sportlern gesagt, dass man mit so etwas sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in dem Alter noch so einen Riesenfehler macht, das ist mir völlig unverständlich. Sie bringt damit die ganze Sportart in Verruf. Den Generalverdacht, der dann da ist, den muss man erstmal wegstecken."

Dabei hat Müssiggang in seinem letzten großen Rennen – der Abschied des 62-Jährigen vom Cheftrainerposten ist lange beschlossen – noch viel mehr zu verkraften. Die Staffel endet mit einer historischen deutschen Niederlage: Nur Platz 11 in dem Wettbewerb, in dem die deutschen Damen bislang immer eine Medaille gewannen. Nur knapp entkommen sie der Demütigung, aus dem Rennen genommen zu werden, weil die Siegerinnen aus der Ukraine soviel Vorsprung hatten.

Nach weniger als einer Runde ist eigentlich schon alles vorbei: Startläuferin Franziska Preuß gerät im dichten Pulk der Konkurrentinnen ins Stolpern, stürzt, zerbricht ihren Stock und verliert schon am ersten Anstieg entscheidend den Anschluss. Beim ersten Liegendschießen der nächste Schock: Beim Sturz hat Schnee den sogenannten Korntunnel verstopft, Zielen ist unmöglich. Das heißt: Magazin raus, Schnee wegpusten, Magazin rein. Zielen. Verfehlen. Nochmal pusten. Visier justieren. Endlich treffen. Als sie schließlich den Schießstand verlässt, liegt sie auf dem letzten Platz, die Führenden sind bereits über drei Minuten enteilt.