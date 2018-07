Ole Einar Björndalen hat das erste Biathlon-Gold bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi gewonnen. Der 40 Jahre alte Norweger setzte sich im Sprint durch und feierte den siebten Olympiasieg seiner Karriere. Mit nun zwölf Olympia-Medaillen stellte er zudem den Rekord seines Landsmanns und Langläufers Björn Dählie ein.

"Das war für mich heute das beste Rennen in dieser Saison. Ich habe die beste Form", sagte Björndalen in der ARD. Er ist der älteste Sieger der Olympia-Geschichte in einem Einzelrennen. Silber sicherte sich unter Flutlicht der Österreicher Dominik Landertinger, Bronze ging an den Tschechen Jaroslav Soukup. Als bester deutscher Starter erreichte Simon Schempp als 15. das Ziel.

Für das deutsche Olympia-Team hat sich die leichte Hoffnungen auf eine Medaille am ersten Wettkampftag der Winterspiele nicht erfüllt. Eisschnellläufer Patrick Beckert über 5.000 Meter und die Biathleten im 10-Kilometer-Sprint verfehlten Edelmetall deutlich. Als beste Langläuferin belegte Nicole Fessel im Skiathlon den vierzehnten Platz.

Erste Langlauf-Siegerin in Sotschi wurde Björndalens Landsfrau Björgen. Die 33 Jahre alte Top-Favoritin war über je 7,5 Kilometer in der klassischen und der freien Technik nicht zu schlagen und gewann ihr viertes Olympia-Gold. Silber holte die Schwedin Charlotte Kalla.

Angeführt von Favorit Kramer, der über 5.000 Meter seinen Olympiasieg von Vancouver wiederholte, feierten die niederländischen Eisschnellläufer zum Auftakt der Spiele einen Dreifacherfolg. Jan Blokhuijsen und Jorrit Bergsma auf den Plätzen zwei und drei machten den Triumph perfekt. Dem Erfurter Beckert fehlten auf Platz acht rund viereinhalb Sekunden zu Edelmetall.

Olympiasiegerin auf der Buckelpiste wurde am Abend Ski-Freestylerin Justine Dufour-Lapointe aus Kanada vor ihrer älteren Schwester Chloe. Laura Grasemann verpasste das Finale der besten 20.



Das erste Gold der Spiele sicherte sich am Morgen US-Snowboarder Sage Kotsenburg bei der Olympia-Premiere im Slopestyle. Silber holte der Norweger Staale Sandbech. Deutsche Snowboarder waren nicht am Start.

Nach 5 von 98 Entscheidungen setzte sich Norwegen mit zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze an die Spitze der Länderwertung.