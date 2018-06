FC Schalke 04 – Hannover 96: 2:0 (2:0)



Der FC Schalke 04 hat mit einem 2:0 (2:0) über Hannover 96 den fünften Bundesliga-Heimsieg nacheinander gefeiert. Vor 61.307 Zuschauern erzielten Jefferson Farfán (39. Minute) und Max Meyer (44.) die Tore für die Hausherren. In der Tabelle festigten die Schalker den vierten Platz (37 Punkte) mit zwei Zählern Rückstand auf den Erzrivalen Borussia Dortmund. Für Hannover endete indes die eigene Siegesserie nach zwei Erfolgen zum Start in die Rückrunde. Die Niedersachsen verpassten zudem den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld, mit weiterhin 24 Punkten liegt 96 auf dem zehnten Platz. Spielverlauf und Statistik



VfB Stuttgart – FC Augsburg: 1:4 (0:2)

Die Krise des VfB Stuttgart hat sich mit der fünften Niederlage in Folge weiter verschärft. Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Schneider dem seit acht Spielen ungeschlagenen FC Augsburg mit 1:4 (0:2). Arkadiusz Milik (35. Minute), André Hahn (43./56.) und Tobias Werner (64.) erzielten die Tore für die Augsburger. Konstantin Rausch (62.) blieb nur der Ehrentreffer für den VfB, der nach einer Roten Karte gegen Kapitän Vedad Ibišević (53.) in Unterzahl spielen musste. Die Stuttgarter rutschten auf Tabellenrang 14 ab, Augsburg kletterte auf Platz acht.

Spielverlauf und Statistik

Hamburger SV – Hertha BSC 0:3 (0:3)



Der Hamburger SV taumelt dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegen. Vor heimischem Publikum kassierten die Hanseaten gegen Hertha BSC eine 0:3 (0:3)-Niederlage und verloren damit zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte sechsmal in Serie. Sami Allagui (15. Minute) und Adrian Ramos (23. und 39.) trafen für die Gäste. Kurz vor dem 0:1 war Ramos mit einem Foulelfmeter an René Adler gescheitert. Der HSV bleibt nach der dritten 0:3-Niederlage nacheinander Tabellensiezehnter, Hertha zog an Mainz 05 vorbei und kletterte auf Rang sechs. Spielverlauf und Statistik



1. FC Nürnberg – Bayern München 0:2 (0:1)



Der FC Bayern München hat den kurzen Rückrunden-Höhenflug des 1. FC Nürnberg beendet und seine Rekordserie fortgesetzt. Dabei hatten die Gastgeber in den ersten Minuten in Nürnberg gut losgelegt. Starke Paraden von Manuel Neuer und ein Lattenschuss von Hiroshi Kiyotake bewahrten die Bayern vor einem Rückstand. Mit der Führung durch Mario Mandžukić in der 18. Minute übernahmen die Gäste dann das Kommando. Aus der Mittelstürmerposition legte Kapitän Philipp Lahm (49.) nach. Damit bauen die Münchner ihren Vorsprung wieder auf 13 Punkte in der Tabelle der Fußball-Bundesliga aus. Spielverlauf und Statistik

Werder Bremen – Borussia Dortmund 1:5 (0:2)

Vizemeister Borussia Dortmund hat auch ohne den verletzten Mats Hummels einen klaren Sieg gegen Werder Bremen erspielt. Bis zur 26. Minute konnten die Bremer die Partie offenhalten, dann traf Robert Lewandowski zu seinem zwölften Saisontor. Die Zeiten, in denen Werder für den BVB noch so etwas wie ein Angstgegner war, sind vorbei: Den sechsten Sieg gegen Bremen in Folge besiegelten schließlich Henrich Mchitarjan (41./62.) und der Ex-Werderaner Manuel Friedrich (48.) sowie erneut Lewandowski (85.). Für den SVW und Trainer Robin Dutt bedeutete das: Nur ein Punkt aus den ersten drei Spielen in diesem Jahr. Das Tor durch Levent Aycicek (89.) änderte daran nichts. Spielverlauf und Statistik

VfL Wolfsburg – FSV Mainz 05 3:0 (0:0)

Der VfL Wolfsburg hat den Abwärtstrend gestoppt. Nach den Niederlagen in den ersten beiden Rückrundenspielen setzten sich die Niedersachsen klar gegen den bis dahin punktgleichen FSV Mainz 05 durch. Ricardo Rodriguez (59.), Bas Dost (66.) und Luiz Gostavo (75.) ließen VfL-Coach Dieter Hecking nach dem Seitenwechsel aufatmen. Im Kampf um die Europapokal-Plätze schlossen die Wolfsburger mit 33 Punkten zu den fünftplatzierten Gladbachern auf. Spielverlauf und Statistik



Eintracht Frankfurt – Eintracht Braunschweig 3:0 (3:0)

Im Kampf gegen den Abstieg hat Eintracht Frankfurt einen verdienten Erfolg gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig gefeiert. Johannes Flum leitete den Sieg bereits in der siebten Minute ein. Mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden sorgten Alexander Meier und Stefan Aigner noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Für Meier war es im fünften Pflichtspiel gegen Braunschweig bereits der achte Treffer. Mit dem fünften Saisonsieg kletterten die Frankfurter (21 Punkte) vom 14. auf den 12. Platz. Für Braunschweig (18. Platz/12 Punkte) werden die Hoffnungen nach der 14. Saisonniederlage immer geringer. Spielverlauf und Statistik



SC Freiburg – 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

Der SC Freiburg trennte sich im badischen Duell von 1899 Hoffenheim unentschieden. Fünf Minuten fehlten der Mannschaft von Trainer Christian Streich beim 1:1 gegen Hoffenheim. In der 68. Minute gelang Jonathan Schmid das Führungstor. Kurz vor Schluss glich Anthony Modeste für die Gäste aus. In der Tabelle kletterten die Breisgauer (18) auf Rang 15, die TSG ist Elfter mit 22 Punkten. Spielverlauf und Statistik