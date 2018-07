FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 0:0



Beim Kurz-Comeback von Nationalspieler Julian Draxler mussten sich die Königsblauen mit einem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 begnügen. Nach zuvor vier Siegen reichte der eine Punkt für die Schalker nicht, um den Erzrivalen Borussia Dortmund vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen.

Auf Schalke warten nun große Aufgaben: Am Mittwoch geht es in der Königsklasse gegen Real Madrid mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo, nur drei Tage später steht das Auswärtsspiel beim FC Bayern München an. Der Tabellensiebte aus Mainz schnuppert nach dem verdienten Punktgewinn weiter an der Europa League.

Schalke-Coach Jens Keller hatte auf die dieselbe Startelf wie zuletzt beim 2:1-Erfolg in Leverkusen gesetzt. Selbst Jungstar Draxler musste nach seiner zweimonatigen Verletzungspause zunächst auf der Bank bleiben und kam erst nach 65 Minuten zu einem kurzen Comeback. Für Kapitän Benedikt Höwedes war es nach einer Muskelverletzung noch zu früh.

Nach zuletzt vier Siegen in fünf Spielen traten auch die Gäste aus Mainz selbstbewusst auf und fanden ohne den verletzten Joo-Ho Park schnell ins Spiel. Stefan Bell köpfte ans Außennetz (11.). Elkin Soto prüfte Ralf Fährmann mit einem Distanzschuss (19.). Noch mehr gefordert war Schalkes Torwart bei einem Schuss von Shinji Okazaki aus acht Metern, den er aber mit der rechten Hand abwehren konnte. Der Japaner Okazaki hatte später noch einmal die Chance zum Führungstor, schoss aber Fährmann an (39.).

Schalke brauchte mehr Anlaufzeit. Gefährlich wurde es meist dann, wenn der seit Wochen starke Jefferson Farfan aktiv wurde. Der Peruaner zirkelte einen Eckball direkt auf die Latte (13.), schoss ans Außennetz (33.) und verfehlte das Mainzer Tor nach einem schönen Zusammenspiel mit Max Meyer nur haarscharf (41.).

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, mehr Druck aufzubauen. Nach einem Patzer des Mainzer Torwarts Loris Karius, der als letzer Mann Meyer anspielte, hatte der Schalker alle Optionen. Der Jungstar entschied sich zum Schuss, den Karius jedoch an der Strafraumgrenze parieren konnte (52.).

Mainz blieb ein unangenehmer Gegner. Innenverteidiger Bell hatte eine weitere Kopfballchance, konnte den Ball aber nicht genug drücken (60.). Dann kam Draxler. Der Nationalspieler löste in den letzten 25 Minuten Meyer ab. Die ganz große Torchance ergab sich aber nicht mehr.

Spielverlauf und Statistik

FC Schalke 04: Fährmann - Hoogland, Matip, Felipe Santana, Kolasinac - Boateng, Neustädter - Farfán, Meyer (65. Draxler), Goretzka (81. Obasi) - Huntelaar (88. Szalai)

FSV Mainz 05: Karius - Pospech, Bell, Noveski, Júnior Díaz - Geis - Moritz, Soto - Koo (74. Choupo-Moting) - Nicolai Müller (83. Saller), Okazaki (74. Parker)



Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen)

Zuschauer: 60.952

Gelbe Karten: Boateng (3) / Júnior Díaz (2), Nicolai Müller (5)

Beste Spieler: Fährmann, Farfán / Soto, Okazaki