Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 0 : 1

Vizemeister Borussia Dortmund hat als erste Mannschaft das Halbfinale des DFB-Pokals 2013/2014 erreicht. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte bei Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0). Das Tor des Abends erzielte Pierre-Emerick Aubameyang in der 83. Minute per Kopf. Frankfurt musste sich trotz guter Leistung in einem ausgeglichen Spiel zweier Fußball-Bundesligisten spät mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und verpasste somit den ersten Einzug in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals seit 2007.

Die weiteren Halbfinalisten werden am Mittwoch ermittelt. Der Krisenclub Hamburger SV empfängt dabei Titelverteidiger FC Bayern München, Bayer Leverkusen bekommt es mit dem letzten verbliebenen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zu tun und der VfL Wolfsburg ist bei 1899 Hoffenheim zu Gast.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp - Sebastian Jung, Carlos Zambrano, Alexander Madlung, Constant Djakpa - Marco Russ - Sebastian Rode, Johannes Flum - Alexander Meier - Stefan Aigner, Vaclav Kadlec

Borussia Dortmund: Roman Weidenfeller - Lukasz Piszczek, Manuel Friedrich, Sokratis, Marcel Schmelzer - Sebastian Kehl, Nuri Sahin - Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan, Kevin Großkreutz - Robert Lewandowski

Schiedsrichter: Knut Kircher

Zuschauer: 51.500 in der Commerzbank Arena in Frankfurt

Tore: 0:1 Pierre-Emerick Aubameyan (83.)

Gelbe Karten: Marco Russ, Sebastian Rode, Johannes Flum / Sokratis, Marcel Schmelzer, Pierre-Emerick Aubameyang