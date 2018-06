Eintracht Frankfurt – FC Porto 3:3 (1:0)

Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinale der Europa League knapp verpasst. Der Tabellendreizehnte der Fußball-Bundesliga spielte gegen den FC Porto daheim 3:3 (1:0) und scheidet damit nach dem 2:2-Hinspiel wegen der weniger erzielten Auswärtstore aus. Die Tore für die Hessen erzielten Stefan Aigner (37.) und Alexander Meier (52./76.), für die Portugiesen trafen Eliaquim Mangala (58./71.) und Nabil Ghilas (86.).

Frankfurts Traum vom erstmaligen Einzug ins Achtelfinale eines Europapokals seit 19 Jahren ist damit geplatzt. Nach einem großen Kampf und einer mitreißenden Partie scheiden die Hessen unglücklich aus und müssen sich nun ganz auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren.

Aigner und Meier hatten die Eintracht ganz nah in Richtung Achtelfinale geschossen, doch nach den Treffern durch Mangala versetzte Nabil Ghilas in der 86. Minute der aufopferungsvoll kämpfenden Eintracht den K.o. Vor 48.000 Zuschauern in der ausverkauften Commerzbank-Arena zeigten die Frankfurter eine noch stärkere Leistung als beim 2:2 im Hinspiel vor einer Woche, wurden gegen den 27-fachen portugiesischen Meister aber trotzdem nicht belohnt.

Auch ohne den verletzten Mittelfeldantreiber Sebastian Rode begann die Eintracht engagiert und offensiv. Für Rode spielte Johannes Flum – und der hatte nach gut 25 Minuten die erste große Torchance für die Gastgeber. Nachdem kurz zuvor Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp bei einem Kopfball von Eliaquim Mangala etwas unsicher wirkte (26.), kam Flum im Gegenzug im Strafraum frei an den Ball, schoss jedoch weiter über das Tor (27.).

In dem spannenden Spiel dauerte es nur zwei Minuten bis zur nächsten Tormöglichkeit. Doch Héctor Herrera verzog aus naher Distanz per Kopf (29.). Als es gerade etwas ruhiger zu werden schien, starteten die Frankfurter einen wunderbaren Angriff über mehrere Stationen. Tranquillo Barnetta legte ein Zuspiel von Pirmin Schwegler per Hacke auf Sebastian Jung. Dessen Flanke von der rechten Außenbahn legte Alex Meier per Kopf auf Aigner ab, und dieser überwand Portos Keeper Helton halb mit der Sohle, halb mit dem Außenrist.

"Wir haben mit dem nötigen Herz und der nötigen Entschlossenheit dagegengehalten", sagte Vorstandschef Heribert Bruchhagen über das Spiel in den ersten 45 Minuten. Tatsächlich waren die nominell stärker besetzten Portugiesen permanent gefährlich. Danilo prüfte mit einem Schlenzer aus der Distanz Frankfurts Schlussmann Trapp, der im Nachfassen hielt (43.). Mit der etwas glücklichen, aber nicht unverdienten 1:0-Führung im Rücken startete Frankfurt in die zweite Hälfte.

Es ging vielversprechend weiter. Nach einem präzisen Zuspiel von Aigner versuchte es Joselu aus der Distanz per Direktabnahme, schoss aber knapp über das Tor (47.). Fünf Minuten später führte ein weiterer sehenswerter Angriff zum 2:0. Carlos Zambrano bediente Barnetta mit einem weiten Pass. Der Schweizer legte quer auf Meier. Dieser musste nur noch ins leere Tor schieben.

"Turin, Turin, wir fahren nach Turin", sangen die euphorisierten Eintracht-Fans in Anspielung auf das Europa-League-Endspiel am 14. Mai in Italien. Doch Porto gab nicht auf. Nach Flanke von Ricardo Quaresma ließ Mangala Frankfurts Torwart Trapp keine Abwehrmöglichkeit. Kurz darauf war er bei einem Schuss von Maicon zur Stelle (62.). Das mögliche 3:1 hatten die Hessen zwei Minuten zuvor verpasst, als Varela den Schuss von Jung auf der Linie abblockte.

Dann aber schlug der 27-fache portugiesische Meister wieder durch Mangala zu. Meier krönte seine Leistung mit seinem zweiten Treffer per Volley-Aufsetzer. Vier Minuten vor Schluss wurde die Frankfurter Feierlaune dann doch noch erstickt.

Lesen Sie hier den Spielverlauf.



Eintracht Frankfurt: Trapp - Jung, Zambrano, Madlung, Oczipka - Schwegler, Flum - Aigner (70. Rosenthal), Meier, Barnetta - Joselu (85. Lanig)

FC Porto: Helton - Danilo, Maicon, Mangala, Alex Sandro - Fernando, Eduardo, Herrera (54. Ghilas) - Varela (79. Licá), Martinez (90.+1 Reyes), Quaresma

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)



Zuschauer: 48.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Aigner (37.), 2:0 Meier (52.), 2:1 Mangala (58.), 2:2 Mangala (71.), 3:2 Meier (76.), 3:3 Ghilas (86.)



Gelbe Karten: Aigner, Jung, Meier, Zambrano / Ghilas, Herrera, Maicon