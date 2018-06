Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation zur EM 2016 in Frankreich in Gruppe D auf Irland, Polen, Schottland, Georgien und Gibraltar. Das ergab die Auslosung in Nizza.

Der Erste und Zweite der Gruppe qualifizieren sich direkt für die Endrunde vom 10. Juni bis 10. Juli 2016. Auch als Gruppendritter hätte die DFB-Elf noch gute Chancen, das auf 24 Mannschaften aufgestockte Turnier zu erreichen. Die Qualifikation beginnt nach der WM am 7. September 2014. Letzter Gruppenspieltag ist am 13. Oktober 2015.

Gegen Irland hatte Deutschland erst jüngst in der WM-Qualifikation gespielt und zweimal gewonnen. Auch sonst ist die Bilanz positiv. Gegen Schottland liegt die letzte Niederlage schon knapp 15 Jahre zurück. Gegen Polen und Georgien ist die DFB-Auswahl noch ungeschlagen.

Gruppen-Außenseiter Gibraltar nimmt erstmals an einer EM-Qualifikation teil. Das nur 30.000 Einwohner zählende britische Überseegebiet war als 54. Mitgliedsverband in die Europäische Fußball-Union Uefa aufgenommen worden und hatte am 19. November vergangenen Jahres seine Länderspiel-Premiere gefeiert: Das Team erreichte immerhin ein 0:0 gegen die Slowakei.