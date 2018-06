Olympische Ringe aus Totenköpfen und Maskottchen im SM-Outfit: Der Künstler Wassili Petrowitsch Slonow hat sich mit den Spielen in Sotschi auseinandergesetzt. Slonow wurde 1969 in der Nähe des sibirischen Krasnojarsk geboren. Er studierte Design am Surikow Krasnojarsk College of Arts. Von 1988 bis 1990 diente er in der Sowjetarmee. Seit 1992 stellt er seine Arbeiten aus und gewann viele Kunstpreise. Die folgenden Bilder sind aus der Ausstellung Welcome! Sochi 2014.