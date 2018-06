Neugierig sind sie alle. Klar, wer sieben Jahre mitansehen muss, wie der eigene Heimatort samt Umgebung verwandelt wird, für eine ganz große Party, will die Eröffnung nicht verpassen. Also strömen die Bewohner Sotschis, zumindest ein Teil, zu dem vielleicht schönsten Platz ihrer Stadt, ins Zentrum, nur einen Steinwurf entfernt von der Hafenpromenade.

Auch Angela Zilberg ist gekommen. Und Alexander, Wladimir, Irina, Daria, Anastasia, Victor, Witali, Svetlana, Igor, Dimitri, Victoria und geschätzt noch etwa fünfhundert Menschen. Gleich zwei Großleinwände haben die Olympia-Organisatoren fürs Public Viewing aufgestellt, davor eine eingezäunte offizielle Feierzone, etwas größer als ein Fußballplatz mit Coca-Cola-Werbe-Insel und Tee für umgerechnet zwei Euro.

Zur symbolträchtigen Ortszeit, 20:14 Uhr, in diesem für Russland bedeutenden Olympiajahr 2014 beginnt die Eröffnungsfeier. Sie wird vielen Leuten im Stadion und an den Bildschirmen auf der ganzen Welt imponieren. Auch hier in Sotschi hätte mehr als nur der Maskottchen-Bär steppen können, auf der Hafenpromenade wartet ein Feiervolk gespannt.



Bloß, rein kommt es nicht. Drei Laufbänder mit Taschenscannern, Durchleuchtetüren und dazugehöriges Abtast-Personal stehen im Weg. Von Polizisten und Soldaten bewacht, sollte jeder Besucher diese Inspektionspassage durchqueren. Als das fast geschafft ist, nach drei Stunden, ist die Eröffnungszeremonie schon beendet.

Trotz allem dabei sein

Zurück zum Anfang, 20:14 Uhr. Hunderte drängen sich gerade vor dem Nadelöhr ins Public-Viewing-Feld. Lange Männer strecken sich auf Zehenspitzen, um zu sehen, wie auf der Leinwand die ersten Pirouetten gedreht werden. Ungehaltene Frauen und Söhne mit ihren Vätern hält es auch nicht mehr auf dem Boden. Um über den Zaun zu gucken, klettern sie auf die Restauranttische neben dem Public-Viewing-Platz. Die Gäste, etwa eine zehnköpfige Reisegruppe aus Australien, schlucken schnell den letzten Bissen runter, verhindern können sie die Besteigung nicht mehr.

Dann jubeln alle kurz. Als das russische Olympiateam die Arena betritt, freuen sich die etwa hundert Leute, die es in die Public-Viewing-Zone geschafft haben, und jene, die es auf den Tischen oder durch ein Zaunloch sehen können.

Für einen Augenblick wirkt es tragisch. Da werden diese Winterspiele wegen ihrer Austragung unter Palmen und der Politik des russischen Präsidenten kritisiert. Da verlieren die Bürger aus Sotschi wegen der hohen Sicherheitsmaßnahmen vor jeder Bus-, oder Zugfahrt ohnehin einen Teil ihrer Privatsphäre. Da dürfen sie nur extrem eingeschränkt dagegen demonstrieren. Und dann kommen einige dennoch, Eltern mit Schulkindern, die die Maskottchen der Spiele wirklich lustig finden, neugierige Jugendliche, Volunteers. Trotz allem wollen sie mitfeiern mit den paar Touristen in ihrer Innenstadt. Aber die Schlange zur Feier ist zu lang.

Angela Zilberg steht mittendrin. 2010 baute sie ein großes Haus in Sotschi, in einem der zwölf Apartments wohnte sie bis zum vergangenen Oktober, bis die Mitarbeiter einer von der Stadt beauftragten Firma kamen und alles abrissen. Dort, wo ihr Lebenstraum stand, liegt nun Bauschutt, den sie aus dem Fenster ihrer neuen kleineren Wohnung sehen kann. Angela schiebt sich durch die Masse vor dem Eingang. Sie sagt, sie wolle sich das unbedingt mit ihrem Mann angucken. Ohne die Spiele und der Order, Sotschi dafür "hübsch zu machen", wären die Abrissbagger nicht zu ihr gekommen, hätte sie sich nicht mit den Behörden gestritten, hätte sie Putin nicht persönlich einen Brief geschrieben. Nun, wo es geschehen sei, wolle sie sehen, wofür es nötig war.