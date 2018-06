Die deutschen Skispringer sind Olympiasieger im Teamwettbewerb. Die Mannschaft aus Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger und Severin Freund siegte knapp mit 2,7 Punkten Vorsprung vor Österreich. Für Deutschland ist es die dritte Goldmedaille im Teamskispringen nach 1994 und 2002.

Die Bronzemedaille geht an Japan. Auf den weiteren Plätzen folgen Polen, Slowenien, Norwegen, Tschechien und Finnland. Bis zuletzt war in einem dramatischen Finale offen, ob die Goldmedaille an Deutschland oder Österreich geht. Am Ende sicherte Schlussspringer Severin Freund mit einem 131-Meter-Satz den Sieg.

"Ich bin stolz auf die Jungs. Das Gold ist etwas ganz Besonderes und Lohn für die Arbeit. Wir haben hier schwere Zeiten erlebt, aber alle zusammengehalten, sagte Bundestrainer Werner Schuster. "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es war an der Zeit. Endlich haben wir das Gold", jubelte Andreas Wellinger.



Andreas Wank, der erst Freitag in die Mannschaft gerückt war, legte mit zwei soliden Sprüngen auf 132 und 128 Meter den Grundstein für den ersehnten Sieg. Zwei Tage nach seinem überragenden Satz auf 140 Meter im Einzelspringen von der Großschanze lieferte Marinus Kraus erneut eine starke Vorstellung und überzeugte mit 136 und 134,5 Metern.

Wellinger, der im Einzel als 45. das Finale verpasst hatte, rehabilitierte sich mit Sprüngen auf 133 und 134,5 Meter. Als letzter deutscher Springer im ersten Durchgang hatte Severin Freund dem Österreicher Gregor Schlierenzauer die entscheidenden Meter abgenommen und die DSV-Adler erstmals in Führung gebracht. Mit seinem zweiten Sprung über 131 Meter machte er den Erfolg perfekt.