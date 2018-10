Es wollte nichts gelingen an diesem verflixten Februarabend 2010: Mit qualvoller Miene presste Alexander Michailowitsch Owetschkin im Canada Hockey Place zu Vancouver einen Eisbeutel auf die rechte Hand. Es lief die 53. Spielminute im Viertelfinale des olympischen Eishockeyturniers, soeben war dem russischen Flügelstürmer der Versuch missglückt, einen Puck aus der Luft zu fischen. Was Owetschkin allerdings noch mehr geschmerzt haben dürfte als die lädierten Finger, war der Spielstand: 3:7 lag seine Mannschaft gegen die kanadischen Gastgeber zurück – ein historisches Debakel, das die Goldträume der Russen beendete.

Vier Jahre später soll alles anders laufen. "Eine Menge Geld, Hoffnungen und Erwartungen sind in die Spiele von Sotschi investiert worden. Wir haben nicht das Recht, zu Hause zu verlieren", sagte die Verteidigerlegende und der Ex-Sportminister Wjatschislaw Fetissow kurz nach Vancouver. Seit 2002 hat die "Sbornaja" keine olympische Medaille im Eishockey gewonnen, das letzte Gold gar 1992. Zu wenig für ein Land, in dem das Spiel mit dem Puck Nationalsport ist.

Der öffentliche Druck, auf heimischem Boden endlich wieder als Titelträger vom Eis zu gehen, ist daher immens. Trotz der starken Konkurrenz aus Kanada, den USA und Schweden. "Putin fordert Gold", lautete die Schlagzeile einer russischen Zeitung, nachdem sich der Staatschef mit Verantwortlichen der Nationalmannschaft getroffen hatte. Alexander Owetschkin haben die Sportfunktionäre hierfür eine prominente Rolle zugewiesen. Der 28-Jährige mit dem schiefen Gesicht und der markanten Zahnlücke soll die Ikone des Turniers, ja, von ganz Sotschi werden. Er fungiert als offizieller Botschafter der Spiele und trug im September als erster Russe die olympische Fackel durch Griechenland. "Der beste Moment meines Lebens!", schrieb Owetschkin danach auf Twitter.

Am Dienstag landete Owetschkin zusammen mit den anderen NHL-Stars in Sotschi. Für sie wurden extra vier Maschinen gechartert. Der dreimalige Olympiasieger, Verbandschef und Fackelentzünder Wladislaw Tretjak bildete die Spitze des Empfangskomitees. Am Abend ging es gleich zum ersten Training.



Der gebürtige Moskowiter entstammt einer sportverrückten Familie. Der Vater war Profifußballer, die Mutter zweifache Olympiasiegerin im Basketball. Ihr Sohn verfiel dem Eishockey, nach einem Spiel von Dynamo Moskau im Fernsehen. 2004 holten die Washington Capitals den hochdekorierten Jugendspieler in die NHL, und Owetschkin nahm die beste Liga der Welt im Sturm: Die meisten Scorerpunkte, die meisten Tore sowie ein bis 2021 datierter Vertrag über 124 Millionen US-Dollar – das sind die Superlative, die ihm seitdem Spitznamen wie "Russian Machine" oder in Anspielung an seine Rückennummer "Alex the Gr8" eingebracht haben.

Nachfolger Gretzkys in der NHL



Wenn Owetschkin über das Eis wetzt, scheint es, als sprühte er vor Energie. Sein Spiel ist hart und explosiv, mit vollem Körpereinsatz und fixiert auf ein Ziel: das Tor. "Er kann aus Hühnerscheiße Hühnersuppe machen", beschrieb der schwedische Stürmer Daniel Alfredsson die Art des Russen, Chancen zu kreieren. Wayne Gretzky zeigte sich 2007 ebenfalls beeindruckt. "Es passiert nur alle 15 bis 20 Jahre, dass jemand auftaucht, der so besonders ist", adelte "The Great One" Owetschkin zum Giganten des gegenwärtigen Eishockeys.

Wobei da noch Sidney Crosby ist: Der zwei Jahre jüngere Kanadier in Diensten der Pittsburgh Penguins kam zeitgleich mit Owetschkin in die NHL. Bald entspann sich, von den Medien befeuert, eine Rivalität zwischen den beiden ungleichen Charakteren: "Sid the Kid", der komplette Spielmacher, legitimer Nachfolger Gretzkys und Liebling aller Schwiegermütter, gegen "Ovi", den Offensivfeuerwerker und Defensivdrückeberger, unbefangenen Jetsetter und Witzbold, der auf einer Ehrenzeremonie in Washington seinen Dank so formulierte: "Für einen Tag bin ich der Präsident dieser Stadt. Also habt alle Spaß – kein Tempolimit!"

Die Strahlkraft dieses Duells, gepaart mit spektakulären Leistungen auf dem Eis, half der NHL in Krisenjahren, in denen ganze Spielzeiten ausfielen, sich auf dem umkämpften Sportmarkt Nordamerikas zu behaupten.