Das olympische Feuer der Winterspiele in Sotschi brennt. Zuvor hatte Russlands Staatspräsident Wladimir Putin mit der traditionellen Formel "Ich erkläre die XXII. Olympischen Winterspiele von Sotschi für eröffnet" das Startsignal für das erste Weltfest des Wintersports in Russland gegeben. Damit haben nach der pompösen Eröffnungsshow offiziell die Olympischen Winterspiele begonnen.

Thomas Bach forderte bei seiner ersten Olympia-Eröffnung als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees die Politiker dazu auf, ihre "Meinungsunterschiede in einem friedlichen, direkten Dialog zu adressieren und nicht auf dem Rücken dieser Athleten" auszutragen. "Heute Abend schreiben wir ein neues Kapitel in der olympischen Geschichte. Dies sind die ersten Olympischen Spiele im neuen Russland", sagte Bach. Den Sportlern rief er zu: "Respektiert die Regeln, kämpft fair, seid sauber und habt Respekt vor euren Gegnern."

Die Reaktionen der deutschen Sportler auf die Feier vor 40.000 Zuschauern im Fischt-Stadion fielen unterschiedlich aus. Während die gut zweieinhalbstündige Show für Fahnenträgerin Maria Höfl-Riesch "von den Emotionen her unbeschreiblich war", fand Skispringer Severin Freund "London irgendwie offener".

An den 16 Tage andauernden Spielen in der Küstenstadt und der rund 50 Kilometer entfernten Bergregion um Krasnaja Poljana im Kaukasus nehmen rund 2.900 Sportler teil, die von 87 teilnehmenden Ländern entsandt wurden.

In der Eröffnungszeremonie vor einem geschätzten Milliardenpublikum weltweit wollte sich Russland unter dem Motto Dreams of Russia der Welt als herzlicher Gastgeber präsentieren. Doch der vom Stadiondach rieselnde echte Schnee sorgte eher für unterkühlte Atmosphäre auf den Rängen. Dennoch versprach Dmitri Tschernyschenko, der Vorsitzende des Organisationskomitees: "Unsere Spiele werden heiß mit der Wärme in unseren Herzen."

Pompöse Zeremonie mit Pannen

Zu Beginn der Zeremonie wurde das russische Alphabet auf den Boden des Stadions projiziert. Dabei erzählte ein Mädchen die Geschichte der Helden ihres Landes, darunter der Komponist Tschaikowski, die Maler Kandinsky und Chagall sowie der Autor Tolstoi.

Dann kam es zu einer kleinen Panne. Eine riesige künstliche Schneeflocke ging nicht wie geplant zu einem der fünf olympischen Ringe auf. Somit sahen die 40.000 Zuschauer im Stadion nur vier Ringe und eine Flocke. Im wichtigsten russischen Fernsehsender war das Malheur indes nicht zu sehen: Der Perwy-Kanal blendete die Übertragung einfach für eine kurze Werbepause aus.

Die Organisatoren rechneten mit drei Milliarden TV-Zuschauern bei der Show, die als Streifzug durch die russische Geschichte in 18 Kapiteln angelegt war. Mit reichlich Feuerwerk und 5.000 Mitwirkenden hatten die Gastgeber eine zweieinhalbstündige Gala vorbereitet.

Das deutsche Team, dessen Kostüme an die Regenbogen-Flagge erinnern, wurde von Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch als Fahnenträgerin ins Olympiastadion geführt. Unter den insgesamt 2.900 Athletinnen und Athleten sind auch 153 deutsche Athleten. 40 Staats- und Regierungschefs hatten angekündigt, an der Eröffnungsfeier teilzunehmen. Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hatte im Dezember erklärt, nicht zu den Spielen nach Sotschi reisen zu wollen.