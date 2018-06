Zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi steigt bei der US-Regierung die Sorge um die Sicherheit ihrer Bürger bei dem Großereignis. Präsident Barack Obama rief dazu ein Treffen im Weißen Haus ein, um sich über die bereits gefassten und etwaigen weiteren Maßnahmen zu informieren. Einzelheiten der besprochenen Vorkehrungen wurden nicht bekannt, in einer Mitteilung des Weißen Haus hieß es lediglich, dass die versammelten Minister und Militärs ihrem Präsidenten versichert hätten, alle angemessenen Schritte zum Schutz amerikanischer Sportler und Besucher in Sotschi getroffen zu haben.

An dem Treffen nahmen neben ranghöchsten Militärs unter anderem auch Vize-Präsident Joe Biden, Außenminister John Kerry, Obamas Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice sowie CIA-Direktor John Brennan teil. Wie das Weiße Haus weiter mitteilte, habe Präsident Obama sie aufgefordert, eng mit der russischen Regierung zusammenzuarbeiten. Zudem müsse jede neue Information über die Sicherheitslage genau begutachtet werden und bei Bedarf zu entsprechenden Reaktionen führen.

Wie hoch die Nervosität der USA ist, zeigen auch diverse Kontakte zwischen Moskau und Washington. So gab es ein Telefonat zwischen Präsident Obama und dem russischen Staatschef Wladimir Putin, und Mitte Januar hatte sich US-Stabschef General Martin Dempsey mit seinem russischen Kollegen Waleri Gerassimow in Brüssel getroffen. Nach Informationen der New York Times hätten die beiden Militärs den möglichen Einsatz von US-Elektronik zur Verhinderung von Sprengstoffanschlägen besprochen. Im Einzelnen ging es darum, zu verhindern, dass Sprengstoff etwa durch Handys ferngezündet werden kann. Bislang gab es aber demnach keine russischen Hilfsanfragen dieser Art.

Seit Kurzem ankern zwei US-Kriegsschiffe mit rund 600 Marine-Soldaten an Bord vor Sotschi im Schwarzen Meer. US-Medien zitieren Regierungsbeamte des Außenministeriums, wonach "recht große Notfallpläne" vorbereitet würden – Einzelheiten nannten sie allerdings nicht. Es hieß lediglich, Sportler und Funktionäre würden von Sicherheitsleuten begleitet. Auch Verteidigungsminister Chuck Hagel äußerte sich nur vage, etwa zu möglichen Evakuierungsplänen: "Wenn wir unsere Bürger rauskriegen müssen, werden wir entsprechende Arrangements mit den Russen machen." Man habe Russland jede Unterstützung in Sicherheitsfragen angeboten. "Wenn sie unsere Hilfe brauchen, dann wollen wir helfen."

"Eine Reihe spezifischer Bedrohungen"

Die Olympischen Winterspiele in Sotschi werden am kommenden Freitag eröffnet. Sie sind das größte internationale Ereignis in Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 und wohl eins der am strengsten bewachten: Mehr als 50.000 Polizisten und Soldaten werden zum Schutz von Athleten und Besuchern aufgeboten. Bereits im Sommer hatte Russlands Staatsfeind Nummer eins, der islamistische Rebellenführer Doku Umarow, gedroht, das Sportfest "mit allen Mitteln" zu verhindern. Zwei Selbstmordattentate im 700 Kilometer von Sotschi entfernten Wolgograd, bei denen Ende Dezember 34 Menschen getötet wurden, verliehen der Drohung neue Brisanz.

Dessen ist man sich auch in Washington bewusst. Der Direktor des nationalen US-Terrorabwehrzentrums warnte am Dienstag, die größte Gefahr gehe von Anschlägen außerhalb der schwer bewachten Schwarzmeerstadt Sotschi aus. Es gebe derzeit "eine Reihe von spezifischen Bedrohungen", sagte Matthew Olsen vor dem Kongress in Washington. Die geheimdienstliche Kooperation mit Russland bezeichnete Olsen als gut. Ähnlich äußerte sich auch FBI-Direktor James Comey.