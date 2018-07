In keinem anderen Spiel dieser Saison benötigten die Bayern so lange, um ein Tor zu erzielen. Bis zur 82. Minute dauerte es gegen Mainz. Und doch siegten sie am vergangenen Samstag gewohnt elegant und klug, zum 18. Mal in Serie. Das gab es noch nie in Deutschland.

Wer für möglich hält, dass die Bayern am heutigen Dienstag in Berlin nicht Meister werden, glaubt auch daran, dass der Berliner Flughafen übermorgen fertig wird. Bayerns Meisterschaft ist eine Rekordkaskade. Die meisten Tore und Punkte, die wenigsten Gegentore, die meisten Zu-Null-Spiele, so viel Vorsprung wie nie. Bayern wird der erste Märzmeister der Bundesliga-Geschichte. Und noch etwas Neues: Noch nie zuvor hatte es ein Team geschafft, bis zum Titelgewinn ungeschlagen zu bleiben.

Nur zwei Gegner rangen den Bayern ein Remis ab. Freiburg und Leverkusen brauchten dazu Glück, es liegt lange zurück. Wer kann gegen Bayern überhaupt gewinnen? Viele Fans vermissen die Spannung in der Liga, aber das kann man den Bayern nicht vorwerfen.

Noch beeindruckender als die Statistiken ist der Stil des FC Bayern. Früher stand der Verein (nicht nur, aber auch) für Verwaltungsfußball: nicht mehr tun als nötig, und sei es der Elfmeter in letzter Sekunde. Heute verkörpert die Mannschaft Ästhetik, Freude, Leichtigkeit.



All das wäre Grund für eine ausgiebige Feier. Es ist Zeit, den Erfolg zu genießen. Doch das fällt den Bayern-Fans in dieser Saison nicht leicht. Ein Sitz auf der Tribüne wird heute Abend wieder leer sein. Stichwort Gefängnisstrafe, doch dazu später mehr.

Der FC Bayern ist zurzeit ein Trainerverein

Auf dem Platz gönnen sich die Bayern keine Pause, ihr Motto heißt: Angriff, Angriff, Angriff. Selbst wenn das Spiel entschieden ist, wie beim 7:0 in Bremen oder beim 5:1 gegen Schalke. Selbst wenn ein gegnerischer Spieler verletzt am Boden liegt, wie beim Führungstreffer in Nürnberg – die Bayern wollen Tore, Tore, Tore.

Warum schießt der FC Bayern so viele, was macht ihn noch stärker als im Vorjahr? Darauf gibt es zwei Antworten, eine alte und eine neue.

Die alte: Nach wie vor hat der Verein den teuersten Kader, die besten Spieler. Wenn Franck Ribéry verletzt ist, stürmt eben Thomas Müller. Wenn die Zentimeterpässe von Toni Kroos gerade nicht ankommen, lenkt eben Thiago Alcántara. Seit dieser Saison ist auch Mario Götze ein Bayer. Dass er im Hinspiel in Dortmund in einem Schlüsselmoment der Saison das 0:1 schoss, schmerzt den Rivalen noch heute, so wie der anstehende Wechsel Robert Lewandowskis den Borussen schon seit einem Jahr weh tut.

Das ist eine Frage des Geldes, das Prinzip Hoeneß funktioniert seit Jahrzehnten.

Die zweite Antwort heißt Pep Guardiola. Der FC Bayern ist momentan ein Trainerverein. Guardiola ist die Autorität. Er ist der erste Bayern-Trainer, dessen Marke mindestens so stark ist wie die des Vereins. Er ist der erste Trainer, der nicht wie ein Angestellter wirkt. Er ist der erste Trainer mit größerer Macht als die anderen.



Guardiola verfeinert die Taktik der Mannschaft. Er repräsentiert den Verein durch demonstrative Bescheidenheit. Er trifft die Entscheidungen, auch harte. Wenn Spieler murren, setzt er sie auf die Bank oder die Tribüne. Die Mannschaft erfährt meist erst kurz vor Ankunft im Stadion, wer spielt. Er vollzieht sogar Transfers, siehe Thiago, sein Wunschspieler.