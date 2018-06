FC Schalke 04 – Hertha BSC 2:0 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat zumindest für eine Nacht den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Jens Keller bezwang am Freitagabend Hertha BSC mit 2:0 (1:0). Der Revierclub schob sich dank der Treffer von Chinedu Obasi (16. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (46.) vorerst am Rivalen aus Dortmund vorbei.

Die Borussia kann Schalke am Samstag mit einem Sieg beim VfB Stuttgart wieder überholen. Die Berliner hatten vor 61.550 Zuschauern Pech, dass ein Kopfballtor von Sebastian Langkamp (81.) nicht gegeben wurde. Hertha verpasste mit der vierten Niederlage in Serie als Neunter den Anschluss an die Europapokalplätze.

Tore: Obasi (16.), Huntelaar (46.)



Gelbe Karten: Cigerci (33.) / Neustädter (65.)



Schiedsrichter: Günter Perl

Zuschauer: 61.550 in der Veltins-Arena