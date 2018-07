Hannover 96 – Werder Bremen 1:2 (1:0)

Werder Bremen hat das Nordderby gegen Hannover 96 dank eines Tores von Sebastian Prödl in der letzten Spielminute gewonnen. Die Bremer können sich in der Tabelle somit auf zwölften Platz verbessern. Für die Hannoveraner wird es prekärer: Sie sind nur fünf Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Dabei hatte Szabolcs Huszti (43.) die Gastgeber zunächst in Führung gebracht. In der zweiten Spielhälfte schoss Franco di Santo (57.) dann den Ausgleich für die Gäste. Spielverlauf und Statistik

Borussia Mönchengladbach – Hamburger SV 3:1 (1:1)

Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hanseaten verloren am Sonntag ihr Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3. Jacques Zoua hatte die Gäste in der 28. Spielminute zwar in Führung gebracht. Filip Daems sorgte aber neun Minuten später mit einem im Nachschuss verwandelten Handelfmeter für den Ausgleich. Der Brasilianer Raffael (75.) und der Spanier Alvaro Dominguez (78.) sorgten dann für den hochverdienten Gladbacher Erfolg auf dem Weg in die Europa League. Der HSV steht nun auf einem direkten Abstiegsplatz. Spielverlauf und Statistik



Bayern München – 1899 Hoffenheim 3:3 (3:2)

Für den FC Bayern München endete vier Tage nach dem frühzeitigen Erreichen der Meisterschaft die Rekordsiegesserie gegen 1899 Hoffenheim. Nach Hoffenheims Führung durch Anthony Modeste (23.) schlugen die Bayern durch Claudio Pizarro (30./40.) und Xherdan Shaqiri (34.) dreifach zurück. Doch Sejad Salihovic (44.) und Roberto Firmino (75.) sorgten dafür, dass Bayern zum ersten Mal in dieser Spielzeit drei Gegentreffer kassierte. Uli Hoeneß saß erstmals seit seinem Gerichtsprozess wieder auf der Bayern-Tribüne. Spielverlauf und Statistik

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

Borussia Dortmund besiegte die abstiegsgefährdeten Stuttgarter, Marco Reus schoss alle drei Tore. Dortmund verzichtet in Stuttgart zunächst auf Nuri Sahin, auch Lukasz Piszczek und Pierre-Emerick Aubameyang fehlten in der Startmannschaft. Der VfB startete furios und ging durch Christian Gentner (9.) und Martin Harnik (19.) in Führung. Reus (30.) brachte den stärker werdenden BVB wieder heran. Dortmund vergab mehrere gute Chancen durch Henrich Mchitarjan, Reus und Robert Lewandowski, der den Pfosten traf. Nach einer Notbremse gegen Lewandowski sah Georg Niedermeier die Rote Karte. Reus (68.) verwandelte den Strafstoß sicher und sorgte für den Ausgleich. Dortmund kann Schalke 04 damit wieder von Tabellenplatz zwei verdrängen. Stuttgart rutscht auf den Abstiegsplatz 17. Spielverlauf und Statistik

FSV Mainz 05 – FC Augsburg 3:0 (2:0)

Im Kampf um die Europapokalränge feierte Mainz 05 einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten FC Augsburg. Niko Bungert (23.) brachte Mainz in Führung, den zweiten Treffer erzielte Augsburgs Torwart Marvin Hitz (38.) unfreiwillig selbst. Er wurde von Teamkollege Matthias Ostrzolek am Kopf angeschossen. Johannes Geis (86.) sorgte für den Schlusspunkt. Spielverlauf und Statistik

Bayer Leverkusen – Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0)

Der Tabellenletzte Eintracht Braunschweig feierte mit einem Unentschieden gegen Bayer Leverkusen einen Achtungserfolg und kann sich wieder Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen. Leverkusen mühte sich erneut. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Ken Reichel (47.) die Braunschweiger mit einem Traumtor in Führung. Stefan Kießling (53.) gelang per Handelfmeter der Ausgleich. Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht wurde bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf die Tribüne geschickt – von dort konnte er sich über den Punktgewinn freuen. Spielverlauf und Statistik

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)

Der VfL Wolfsburg war gegen Eintracht Frankfurt erfolgreich und blickt Richtung Champions-League-Qualifikation. Zwar ging Eintracht Frankfurt bereits früh durch Stefan Aigner (11.) in Führung, doch Ivica Olic und Naldo sorgten für die Wende. Wolfsburg ist mit 47 Punkten Fünfter und steht nur einen Zähler hinter Leverkusen. Die Eintracht hat weiter 32 Punkte, als Elfter aber fast keine Abstiegssorgen mehr. Spielverlauf und Statistik

SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 3:2 (1:2)

In einem packenden Abstiegskrimi drehte Freiburg nach zweimaligem Rückstand noch die Partie. Tore von Krmas (23.), Mehmedi (53./Foulelfmeter) und Felix Klaus (65.) brachten den Sieg. Für den FC Nürnberg trafen Emanuel Pogatetz (7.) und Josip Drmic (45. Foulelfmeter). Freiburg steigt so nach dem vierten Spiel ohne Niederlage mit 29 Punkten auf Platz 13 der Tabelle. Nürnberg bleibt mit 26 Punkten 15. Zusätzlich bitter für die Franken: Pogatetz sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Spielverlauf und Statistik

FC Schalke 04 – Hertha BSC 2:0 (1:0)

Am Freitag hatte der FC Schalke 04 zumindest für eine Nacht den zweiten Tabellenplatz erobert. Das Team von Trainer Jens Keller besiegte Hertha BSC und schob sich dank der Treffer von Chinedu Obasi (16. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (46.) vorerst am Rivalen aus Dortmund vorbei. Die Berliner hatten Pech, dass ein Kopfballtor von Sebastian Langkamp (81.) nicht gegeben wurde. Hertha verpasste mit der vierten Niederlage in Serie als Neunter den Anschluss an die Europapokalplätze. Spielverlauf und Statistik