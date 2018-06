Die vier Paarungen des Viertelfinales der Champions League sind entschieden. Borussia Dortmund trifft auf Real Madrid, Titelverteidiger FC Bayern spielt gegen Manchester United. Beide Spiele sind keine Heimspiele für die deutschen Mannschaften.

Das erste Spiel wird zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid entscheiden. Paris Saint-Germain spielt gegen Chelsea FC. Die Ziehung fand am Sitz der Europäischen Fußball-Union im schweizerischen Ort Nyon statt.

Die Viertelfinalpaarungen werden immer in einer offenen Auslosung bestimmt. Auch Mannschaften aus dem gleichen Nationalverband können aufeinander treffen.







Es gilt: Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, bestreitet das Hinspiel zu Hause. Zum ersten Mal hatten es alle acht Gruppensieger ins Viertelfinale geschafft.

Zuvor hatte es kurz Aufregung gegeben, weil über einen Twitter-Account der Champions League bereits einen Tag früher die Viertelfinalpaarungen veröffentlicht wurden. Der Tweet wurde allerdings schnell wieder gelöscht. Sehr wahrscheinlich ist er gefälscht, wie der Zeitstempel zeigt.

Das Finale der Champions League findet am 24. Mai in Lissabon statt. Bisher hat noch kein Team den Titel zwei Mal in Folge gewonnen.