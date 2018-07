In der Krim-Krise kommen die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, am Sonntag in Paris zu Gesprächen zusammen. Das teilte das russische Außenministerium nach Angaben der Agentur Interfax mit. US-Präsident Barack Obama und sein russischer Kollege Wladimir Putin vereinbarten das Treffen ihrer Außenminister in einem Telefonat.

Es ist Kerrys und Lawrows erstes Zweier-Treffen seit dem umstrittenen Referendum auf der Krim und dem anschließenden Beitritt der Halbinsel zu Russland. Der Westen und die Ukraine werfen Russland vor, sich die Krim völkerrechtswidrig einverleibt zu haben.

Nach Einschätzung von Lawrow sind sich die Gesprächspartner inzwischen aber nähergekommen. Es zeichne sich eine "mögliche gemeinsame Initiative" ab, die "unseren ukrainischen Kollegen vorgelegt werden könnte", sagte er dem russischen Staatssender Rossija. Das bisher angebotene Format einer Kontaktgruppe sei "unannehmbar" gewesen.



Forderungen nach einer Herausgabe der Krim nannte er aber absolut aussichtslos. "Nicht jeder ist mit der Entscheidung Russlands einverstanden, die Krim aufzunehmen, das ist uns klar", sagte er. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung der Krim habe sich aber für den Beitritt der Halbinsel zu Russland ausgesprochen. Dies sei zu respektieren.

Lawrow fordert föderativen Staatsaufbau für die Ukraine

Nach Lawrows Ansicht sollte sich die Ukraine einen föderativen Staatsaufbau geben. Darin müsste auch die russischsprachige Bevölkerung im Osten und im Süden angemessen vertreten sein, sagte er. Zudem müsse in einer neuen Verfassung festgeschrieben werden, dass die Ukraine blockfrei sei – also nicht der Nato beitreten wolle. "Wir werden die Rechte der Russen und der Russischsprachigen in der Ukraine auch künftig schützen, indem das gesamte Arsenal politischer, diplomatischer und rechtlicher Mittel geltend gemacht wird", sagte Lawrow.



Befürchtungen eines bevorstehenden russischen Einmarschs in die Ukraine wies er zurück. Russland habe nicht die geringste Absicht, die Grenze zur Ukraine zu überqueren, sagte Lawrow. Der Westen hatte Russland vorgeworfen, im Grenzgebiet zur Ukraine 30.000 Soldaten zusammengezogen zu haben.

Bundesregierung will östliche Nato-Staaten militärisch unterstützen

Deswegen will die Nato ihre Truppen in den östlichen Mitgliedsländern verstärken. Man erwäge überarbeitete Einsatzpläne und Militärmanöver und angemessene Truppen-Verstärkungen, sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Mehr Flugzeuge sollen in die baltischen Staaten verlegt werden.



Auch die Bundesregierung hat sich nach Informationen des Spiegel bereit erklärt, die osteuropäischen Nato-Staaten militärisch zu unterstützen. Das Verteidigungsministerium sei demnach bereit, bis zu sechs Bundeswehrmaschinen für eine verstärkte Luftraumüberwachung im Baltikum zur Verfügung zu stellen. Deutschland könnte außerdem das Führungsschiff für einen Nato-Marineverband zu stellen, das zu einem Ostseemanöver auslaufen soll. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte dem Spiegel, die Nato-Partner wüssten, "dass wir ohne Wenn und Aber zur Solidarität im Bündnis stehen, und das nicht nur bei gutem Wetter."

Die Bundesregierung erwägt zudem, die ukrainische Polizei bei Ausbildung und Ausstattung zu unterstützen. Wie die Hilfe konkret aussehen soll, wird nach Angaben aus Regierungskreisen derzeit geprüft. Innenminister Thomas de Maizière hatte Hilfe unter anderem bei der Polizeiausbildung angeboten. Es liege nun ein sogenanntes Unterstützungsersuchen der ukrainischen Regierung vor. Die EU hat der Ukraine unter anderem zugesichert, das Land bei der Reform von Polizei und Justiz zu unterstützen.