Wer spielt wann gegen wen?

VfB Stuttgart – Eintracht Braunschweig

VfL Wolfsburg – Bayern München

Hannover 96 – Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt (alle Samstag, 15.30 Uhr)

1. FC Nürnberg – Werder Bremen (Samstag, 18.30)

SC Freiburg – Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30)

FSV Mainz 05 – Hertha BSC (Sonntag, 17.30)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Stuttgart gegen Braunschweig, Showdown im Ländle. Ha noi, de VfB macht nunder. Diesen fatalistischen Satz über den möglichen Abstieg hört man zurzeit oft in Stuttgart. Der Fußballfreund aus Schwaben ist bekannt für seine hohen Ansprüche. Er pfeift schon mal bei Siegen, frag nach bei Mesut Özil. Deswegen muss der Verein die Tickets im Abstiegskampf verramschen. Das Hinspiel gewann der VfB 4:0, damals schien ein Klassenunterschied beide Clubs zu trennen. Mit einem Sieg an diesem Spieltag können die Braunschweiger zum VfB aufschließen. "Der VfB als direkter Konkurrent – das war nach dem Hinspiel unvorstellbar", sagt Braunschweigs Trainer Thorsten Lieberknecht. Acht Mal hintereinander hat der VfB nun verloren. Das Spiel ist ganz explizit und offiziell die letzte Chance für Thomas Schneider. Erst hieß es, er soll weg. Dann hieß es, er bleibt. Der Sportdirektor Fredi Bobic soll vom Trainer abgerückt sein und andere Kandidaten ins Spiel gebracht haben. Vertrauen dürfte sich anders anfühlen. Doch Schneider, dessen Galgenfrist für den erlösenden Sieg am Samstag abläuft, sagt: "Ich schlafe sehr, sehr gut."



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg gegen Bayern, bei VW gegen VW bleiben die Punkte in der Familie. Der VfL gehört Volkswagen, komplett. An Bayern München hält Audi, die Volkswagen-Tochter, rund 9 Prozent der Aktien. Der VW-Boss sitzt mit dem Audi-Chef im Bayern-Aufsichtsrat. "Sportpolitisch sind Mehrfachbeteiligungen innerhalb einer Liga bedenklich", sagt der Jurist Thomas Dehesselles. Wozu sie führen, konnte man im Sommer beobachten, als sich Wolfsburg Luiz Gustavo auf dem kurzen Dienstweg aus München schicken ließ. Und dann das noch: Volkswagen sponsert Schalke, Bremen, Braunschweig. Audi besitzt ein Fünftel des FC Ingolstadt, Wolfsburgs Achtelfinalgegner im DFB-Pokal, dessen Hauptsponsor – Sie ahnen es – Volkswagen heißt. Irgendwann wird der deutsche Fußball zur VW-Betriebsmeisterschaft.

Wer steht im Blickpunkt?

Armin Veh. Vor knapp drei Jahren übernahm er Frankfurt in der Zweiten Liga. Er führte die Eintracht in den Europacup. Bald wird er den Hessen fehlen, zum Saisonende wird er aus freien Stücken aufhören. Bessere Zeiten hätte er in Frankfurt ohnehin nicht mehr erlebt, wird er sich gedacht haben. Frankfurt weint ein Tränchen. Unter Fans ist Veh beliebt, unter Spielern noch mehr. Seine Entscheidung überrascht aber nicht, Veh gilt als cooler und unabhängiger Freigeist. Ein Mensch für die Regentage des Lebens ist der Cowboy nicht. Am Samstag wird er in Hamburg sein Pferd satteln und seinem Abschied entgegenreiten, vielleicht wie ein echter Held: