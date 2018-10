Auf der Baustelle des WM-Stadions im brasilianischen São Paulo ist erneut ein Arbeiter tödlich verunglückt. Der Mann sei am Samstag bei der Montage provisorischer Tribünen am Itaquerão-Stadion aus großer Höhe abgestürzt, berichtete die Zeitung Folha de São Paulo unter Berufung auf die Feuerwehr. Kurz darauf erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Mann arbeitete für das Subunternehmen WDS, das im Auftrag der Firma Fast Engenharia die Tribünen installiert. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe der Arbeiter seine vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung getragen, teilte Fast Engenharia mit. Trotz des Unfalls wurden die Arbeiten am Stadion am Samstag fortgesetzt.

Bereits Ende November waren auf der Baustelle der Corinthians Arena zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Damals war ein Kran umgestürzt. Insgesamt verunglückten auf den zwölf Stadien-Baustellen für die WM bisher acht Menschen tödlich.

Mit der Begegnung zwischen Gastgeber Brasilien und Kroatien wird am 12. Juni in São Paulo die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Zuletzt hatte es Verzögerungen an mehreren Baustellen gegeben. Gewerkschaften protestierten gegen die hohe Arbeitsbelastung und laxen Sicherheitsvorkehrungen an den WM-Baustellen.